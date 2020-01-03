В благовещенской многоэтажке из-за порыва затопило квартиры и лифты (видео)

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Новогодние выходные жильцам дома № 4 по улице Калинина в Благовещенске омрачила коммунальная авария. 2 января на техническом этаже прорвало батарею. В результате затопило несколько квартир 14-этажки и два лифта.

«Вчера где-то в 8-9 часов вечера сообщили в общедомовой группе, что на 14 этаже происходит потоп. Пришли посмотреть – все в воде, уровень воды в подъезде сантиметров 7, наверное, был. Зашел в квартиру, там так же: вода льется с потолка, потолок порван, все уничтожено. Сотрудники управляйки приехали через час, выключили воду и больше ничего абсолютно не делали. Этот потоп уже третий или четвертый за 2 года», – пояснил один из жильцов дома. По его подсчетам, пострадало примерно 6 квартир.

Воду с лестничных клеток и из квартир люди откачали самостоятельно. Из-за подтопления в нерабочем состоянии остаются лифты. Как пояснили в диспетчерской управляющей компании «Управдом», содержащей многоэтажку, чтобы их запустить, необходимо ждать, когда уйдет влага.

«Лопнула труба на техническом этаже. Пока устраняли, перекрывали, вся вода убежала в шахту лифта. Затопило обе кабины. Сейчас идет просушка, как высохнет, включим. Просушка идет с помощью вентиляции, потому что нельзя провода сушить ничем, замыкание будет, а пластик поплавится. Будем запускать по одному лифту, когда – будет видно. Запроса никакого не было (по поводу пушек), если будет запрос, вопрос будет решаться. Они могут обратиться в МЧС, им предоставят пушки», – пояснили в диспетчерской. Там добавили, что на место регулярно будет выезжать мастер, чтобы наблюдать за ситуацией.