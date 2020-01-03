Спасатели вскрыли двери для тушения мебельного цеха в Благовещенске (видео)
Сотрудникам областного поисково-спасательного отряда пришлось вскрывать двери, чтобы пожарные смогли попасть внутрь горящего помещения в Благовещенске. Как писало Амур.инфо, 3 января загорелся первый этаж цеха по производству корпусной мебели на улице Заводской.
Об этом амурские спасатели написали в своем аккаунте в Инстаграме, там же разместили и видео.
«Сегодняшняя смена спасателей областного поисково-спасательного отряда выдалась жаркой в прямом смысле этого слова! За несколько часов ребята успели побывать на двух пожарах: горели гараж в Чигирях и склад в районе Мухина – Заводской. В обоих случаях спасатели помогали пожарным Благовещенского гарнизона попасть внутрь помещений: вскрывали двери с помощью специнструментов. В настоящий момент спасатели опять на выезде. Работа продолжается», – говорится в посте.
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