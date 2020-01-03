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сегодня, 11:39 0

В Благовещенске загорелся мебельный цех (видео)

В Благовещенске загорелся мебельный цех (видео)
Фото: Скриншот видео

Обновлено: 11:58

3 января около полудня в Благовещенске возник пожар в районе пересечения улиц Мухина и Заводской. Сообщения о возгорании появились в социальных сетях.

Там же опубликовано несколько видео. На кадрах – черный дым валит из окна первого этажа. «Заводская, 169, горит здание. Дым вон сильно идет», – комментирует автор, запечатлевший пожар на камеру телефона.

В амурском управлении МЧС сообщили, что на месте работают пожарные, более подробную информацию о произошедшем в ведомстве обещали сообщить позже.

В диспетчерской амурского управления МЧС пояснили, что возгорание произошло на первом этаже в цехе по производству корпусной мебели. Сообщение о пожаре поступило в 10:57, через 6 минут пожарные прибыли на место. Ликвидировали возгорание в 11:28. «Сейчас идет проливка, разборка конструкций. На месте работает инспектор по надзорной деятельности. Без пострадавших», – добавили в ведомстве.

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#пожары

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