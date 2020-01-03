В 2020 году в Приамурье начнут строить новые школы и детские сады

В 2020 году Приамурье ждет строительство детских садов и школ, открытие новых образовательных центров, расширение «доступной среды» и ряд других преобразований. Общий объем федеральных субсидий, которые поступят в регион, составит около 840 миллионов рублей.

Из них на долю национальных проектов «Образование» и «Демография» придется более 700 миллионов рублей. В планах на 2020 год – открытие 42 «Точек роста», создание двух профориентационных центров на базе школ-интернатов в Благовещенске и Белогорске, оборудование девяти мастерских в двух колледжах, развитие психолого-педагогической службы помощи родителям, а также приобретение второго мобильного технопарка «Кванториум», который будет курсировать по селам Поздеевка, Ромны, поселкам городского типа Новобурейский, Талакан, Архара и городу Завитинск.

Помимо этого, в наступившем году стартует строительство двух детских садов для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет: в селе Екатеринославка Октябрьского района на 70 мест и в поселке городского типа Магдагачи на 50 мест.

Также продолжается возведение школы на 528 мест в городе Свободный, начнется строительство общеобразовательной организации на 165 мест в Экимчане Селемджинского района. Планируется старт работ по возведению школы на 1 500 мест в микрорайоне Благовещенска.

В рамках федерального проекта «Учитель будущего» стартует работа по созданию двух центров для педагогов: Центра непрерывного повышения профессионального мастерства и Центра оценки профессионального мастерства и квалификации.

В этом году в области впервые начнется реализация программы «Земский учитель». Педагоги, которые поедут работать в села, поселки или малые города Приамурья, получат выплату в размере двух миллионов рублей. На реализацию программы из федерального бюджета выделено около 80 миллионов рублей. В течение будущего года «подъемные» получат 47 амурских учителей.