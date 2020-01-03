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Ночью в Благовещенске вспыхнул жилой дом (видео)

Ночью в Благовещенске вспыхнул жилой дом (видео)
Фото: Скриншот видео

В ночь со 2 на 3 января в районе пересечения улиц Горького и Загородной в Благовещенске загорелся частный жилой дом. Огонь повредил строение на площади около 30 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

Сообщение о пожаре поступило в 04:02. На момент прибытия сотрудников Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона, в составе 16 человек и четырех единиц техники, горел частный жилой дом. Через десять минут после прибытия пожарные ликвидировали открытое горение. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.

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#пожары

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