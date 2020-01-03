Российские продавцы снюса заплатят более 3 миллионов рублей штрафов

Сотрудники Роспотребнадзора провели около 28 000 проверок в отношении производителей и объектов торговли никотинсодержащей продукции, в том числе 13 733 совместно с территориальными органами прокуратуры, следственного комитета и внутренних дел. Только за 31 декабря и 1 января выявлено более 8 000 единиц запрещенной никотинсодержащей продукции.

Общее количество обнаруженной никотинсодержащей продукции на территории РФ составило около 7 000 партий. Всего 887 623 единиц, из них 815 688 – импортного производства. Вся выявленная некурительная никотинсодержащая продукция изъята из оборота. Об этом сообщает федеральный Роспотребнадзор на своем сайте.

Общая сумма наложенных штрафов составила 3 миллиона 200 тысяч рублей. Более 200 материалов направлено в суды.

Как писало Амур.инфо, в Приамурье изъято 495 единиц смесей с никотином. За 1 и 2 января было проведено 53 рейдовые проверки, в одном торговом предприятии выявлена реализация смесей, содержащих никотин.

В регионе уже возникали инциденты, связанные с ухудшением здоровья после употребления подобных смесей. В октябре 2019 года в одной из свободненских школ потребовалась медицинская помощь 13-летнему подростку, употребившему жевательный табак. Его товарищ, который вместе с ним приобрёл жевательный табак, тоже почувствовал себя неважно. Баночки с жевательной смесью были замечены и в одном из образовательных учреждений Зеи. Шайбу с веществом, содержащим никотин, обнаружили родители школьника в его вещах. А в Благовещенске школьнику, употребившему смесь, пришлось вызывать скорую помощь.

Губернатор региона подписал постановление о запрете продажи детям продукции, содержащей никотин или его производные, не являющейся при этом табачными изделиями.