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3января
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В Амурской области пересчитают диких животных

В Амурской области пересчитают диких животных
Фото: instagram.com

В Амурской области стартовали традиционные зимние маршрутные учеты. До 29 февраля охотоведам предстоит заново пересчитать представителей большинства охотничьих видов животных, живущих в регионе.

Итоги пересчета станут известны весной. «Считать "в другой раз" придется только хитрых зверей, которые предпочитают проводить зиму в берлогах и норах и не сильно-то горят желанием оставлять на снегу следы», – сообщает областное охотуправление в своем инстаграм-аккаунте.

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#животные

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