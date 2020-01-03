Выбор читателей за 2 января

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 2 января.

В социальных сетях появились видео с места происшествия в Благовещенске. Инстаграм-паблик kriminal.blg сообщил, что по адресу: улица Василенко, 20/3, вышел из-под контроля процесс запуска фейерверка.

1 января в гараже, расположенном по улице Святителя Иннокентия в Благовещенске, были обнаружены тела двух мужчин 63 и 48 лет. По данному факту следственный отдел по городу СУ СКР по Амурской области организовал проведение доследственной проверки.

В социальных сетях появилась информация о том, что Николай Степанов, который пропал в Благовещенске под Новый год, найден мертвым. Данный факт ИА «Амур.инфо» подтвердил знакомый с ситуацией источник.

В Амурской области неизвестному улыбнулась удача: он стал миллионером. Это следует из информации, опубликованной в социальных сетях компанией «Столото».