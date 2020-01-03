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3января
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сегодня, 07:27 0

Администрации Приморья больше нет, вместо нее – правительство

Администрации Приморья больше нет, вместо нее – правительство
Фото: goldenmost.ru

С 1 января 2020 года администрация Приморского края реорганизована в правительство региона. Теперь там существуют 20 министерств, шесть агентств, девять департаментов и пять инспекций.

Еще в 2019 году депутаты законодательного собрания Приморья согласовали на должность председателя правительства первого вице-губернатора Веру Щербину. А губернатор Олег Кожемяко с первого дня 2020 года будет руководить деятельностью правительства в целом.

Стало известно и о том, какую работу теперь осуществляют вице-губернаторы. Так, заместитель главы края Антон Волошко руководит аппаратом губернатора и правительства. Он в дальнейшем будет решать вопросы взаимодействия с депутатами законодательного собрания региона, избирательной комиссии края, внутренней и информационной политики. Константин Шестаков с нового года занимает должность зампредседателя по вопросам туризма, а Александр Костенко – зампредседателя по вопросам транспорта и лесного хозяйства.

Зампредседателя по вопросам ЖКХ стала Елена Пархоменко, зампредседателя по вопросам строительства – Михаил Петров, зампредседателя по вопросам труда и культуры – Елена Бронникова, а Алексей Наздратенко – зампредседателя по взаимодействию с федеральными органами государственной власти. Кроме того, у каждого агентства, департамента и инспекции будет свой руководитель. Ранее «Восток-Медиа» публиковало полный список должностей представителей правительства региона.

Вопрос о реорганизации администрации в правительство обсуждался с начала 2019 года. Приморский край является практически последним регионом, где до 1 января 2020 года существовала администрация, пишет РИА «Восток-Медиа».

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#Дальний Восток

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