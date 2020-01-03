Гороскоп 3 января: у Рыб успехи в личной жизни, Близнецам необходим отдых

Восход Солнца: 08:29

Заход Солнца: 16:36

Солнце в Стрельце.

Овен. Неблагоприятный день, поэтому следует тщательно обдумывать свои решения и поступки, особенно в сфере профессиональной деятельности. Не торопите события, умерьте деловую активность, не выдвигайте инициатив — занимайтесь текущими делами спокойно, не осложняя отношений с сослуживцами или начальством.

Телец. День защиты, концентрации сил, духовной работы. Возможно, что Вам будет трудно избежать небольших неприятностей. По крайней мере, отстаивайте свое мнение и будьте верны себе. В данном случае трезвый взгляд на жизнь и холодный рассудок. Если Вы устоите, то обеспечите себе спокойную жизнь на продолжительное время.

Близнецы. День располагает к достижению намеченных целей и самореализации. Звезды могут помочь Вам в попытке реализовать долго вынашиваемые замыслы. Вероятно ободряющее известие. Если Вы отправляетесь в отпуск, рекомендуется сделать это как можно быстрее. Вам необходим отдых и смена обстановки.

Рак. Сегодня работа потребует от вас больших усилий, однако положительные результаты скажутся только по прошествии длительного промежутка времени. Склонность к оригинальности, экстравагантности в поступках, нестандартный подход к любому делу может вызвать двойственную оценку со стороны руководства или коллег.

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Лев. Неблагоприятный день. Несет негативные тенденции и пройдет достаточно напряженно: эмоции будут преобладать над разумом, что может привести к конфликтам с партнерами или ухудшению самочувствия. Избегайте повышенного тона в общении с детьми. Не пытайтесь утвердить свою правоту силой.

Дева. Не исключены повороты судьбы, которые заставят Дев проявить максимальную активность и быстроту реакции на меняющуюся ситуацию. Планы и намеченные дела скорее всего не принесут желаемых результатов. Благоприятны покупки. Будьте внимательны при общении с лицами противоположного пола — вероятные проблемы будут связаны именно с ними.

Весы. Удачный день. Ваши активность и энтузиазм могут создать благоприятные условия для укрепления семейного комфорта или благосостояния. Вы получите свидетельства любви и заботы со стороны интересующих вас людей. Настройтесь на активный отдых.

Скорпион. Сегодня Вам следует более внимательно присмотреться к партнерам, которым, вероятно, не стоит слишком доверять. Неожиданный поворот событий может изменить ситуацию не в вашу пользу.

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Стрелец. Благоприятный день, однако, не следует пускаться в любовные авантюры, заниматься рискованными предприятиями или пытаться изменить уже давно сложившиеся отношения. Принимайте с радостью то, что дает вам жизнь, и не претендуйте на большее.

Козерог. Сохранится устойчивое положение на работе и во всех сферах деятельности. В скором будущем возможно повышение по службе. Во многом это будет зависеть от отношения с начальством. Проявите врожденную интуицию в принятии важных решений, и Вы еще больше выиграете от этого в глазах коллег и начальства.

Водолей. День пробуждения и преобразования космической энергии. В физическом плане неблагоприятный день. Могут быть мучительные сны, ухудшение самочувствия, болезнь. Серьезные помехи со стороны начальства, козни недоброжелателей или ошибки затруднят продвижение к цели.

Рыбы. День испытания и проверки на прочность. Мышление, чувства, поступки будут проявляться сильно и гармонично. Вы можете оказаться в новой ситуации, но сориентироваться Вам будет легко. Благодаря сочетанию возросшей интуиции с трезвым расчетом возможны успехи в искусстве, личной и деловой жизни.

Астролог: Вальдемар Небоходцев