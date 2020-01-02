Амурские культурные итоги-2019: Год театра, квартирники и «дорогой» Стас Михайлов

2019 год был объявлен Годом театра, однако в Амурской области культура синхронно росла в театрах, библиотеках, профессиональных и любительских концертных коллективах, в селе и в городе. В рамках национального шло активное финансирование культуры. Об этом и не только – далее.

Амурская область в 2019 году приняла участие во Всероссийском театральном марафоне, символ получили 1 февраля на сцене Амурского областного театра драмы. Артисты увезли его в Магаданскую область. В рамках федеральной программы «Большие гастроли» театр драмы и театр кукол побывали на гастролях в Великих Луках, Москве и Белгороде. В свою очередь, в Приамурье побывали ТЮЗ из Облучья (ЕАО), Белгородский государственный театр кукол, драматический театр из Великих Лук, якутский ТЮЗ и впервые за всю историю – Малый театр России, он открыл здесь свой 264 сезон.

Мероприятия, посвященные Году театра, прошли по всей территории Амурской области. В этом помог федеральный проект «Культура малой родины». Амурский театр драмы в рамках программы «Театры малых городов» поставил спектакль «Двенадцатая ночь» по пьесе Шекспира, а также приобрел световое, звуковое и видеопроекционное оборудование, которое позволило ставить постановки на новом более качественном уровне. В театре впервые начались «открытые читки», которые стали новым интеллектуальным клубом благовещенских театралов. Инициатором стал новый главный режиссер Виталий Дьяченко.

Театр кукол в 2019 году за счет программы «Играем в куклы» гастролировал и показал спектакли 3,5 тысячам амурских детей, а в рамках программы «Театры-детям» поставил четыре новых спектакля: «Маленький принц», «Картонное сердце», «Про Иванушку и Варварушку», «Мцыри». В 2020 году работа продолжится, в театр приедут еще три режиссера.

В АОДНТ в этом году прошел областной фестиваль любительских муниципальных театров «Волшебный мир кулис. Всероссийская акция «Библионочь» и открытый российский фестиваль кино и театра «Амурская осень» также были посвящены Году театра. А победителем фестиваля стал фильм про журналистов Ad libitum Полины Ольденбург.

На Х Российско-китайской ярмарке культуры и искусства приглашенной звездой стал Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка», симфонический оркестр провинции Хэйлунцзян, а также другие коллективы России и Китая, в том числе северные народы Дальнего Востока.

Еще один крупный международный фестиваль – «Детство на Амуре» под председательством артиста Григория Гладкова в этом году поставил рекорд: на него было принято около 700 заявок. Победители получили целевые премии для поездки на международный фестиваль за счет Фонда президентских грантов.

В 2019 году Амурская область получила в рамках нацпроекта «Культура» 82 миллиона рублей. Были профинансированы дома культуры области за счет программы «Местный дом культуры». Финансирование получили 17 муниципальных образований, в учреждениях культуры сделали ремонты, приобрели кресла в зрительный зал и обновили оборудование.

Субсидии из областного бюджета на подключение библиотек к сети «Интернет» и развитие библиотечного дела получили Константиновская межпоселенческая центральная районная библиотека, Центральная библиотека Зейского района. Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек получили «Централизованная библиотечная система Серышевского района и Центр развития культуры, спорта и архивного дела Тындинского района.

В Амурской области открылась первая модельная библиотека в рамках национального проекта «Культура». Ею стала «чеховка», что находится в Благовещенске по улице Комсомольская, 3. В результате обновления форматов работы в 2019 году число посещений библиотек выросло на 20 тысяч.

В 2020 году в Амурской области появятся ещё 2 модельные библиотеки: в конкурсном отборе выиграли Ивановская межпоселенческая центральная библиотека и муниципальная информационная библиотечная система. На модернизацию будет выделено 15 миллионов рублей. Ивановская библиотека получит на создание модельной библиотеки 10 миллионов рублей, такая сумма на развитие библиотеки выделяется в Амурской области в рамках нацпроекта впервые.

Амурская областная детская библиотека провела большую конференцию для библиотекарей и организовала встречу с амурскими писателями, а Амурская областная научная библиотека им. Н. Н. Муравьева-Амурского активно опробовала «Точку кипения», выпустила краеведческий альманах «Диалог времен», провела много других мероприятий и готова войти с книжным фондом в госуслуги.

В рамках нацпроекта Амурский областной колледж искусств и культуры и три музыкальные школы в Зейском, Тамбовском и Селемджинском районах получили музыкальные инструменты, мебель, учебные материалы, комплектующие для музыкальных инструментов, световое оборудование, мольберты и акустические системы. Детским музыкальным школам и школам искусств было выделено 28 пианино общей стоимостью 13,8 миллиона рублей.

В АОКИК прошел конкурс декламационного мастерства, также новый руководитель Лариса Райкова планирует возродить детскую школу при колледже.

В 6 районах Амурской области в 2019 году появились автоклубы, в их числе – Серышевский, Михайловский, Ивановский, Тамбовский, Ромненский и Белогорский. В 2020 году автоклубы появятся еще в 5 районах области.

Благовещенский проект «Школа народного экскурсовода» вошел в пятерку лучших социальных практик России: школа работает при библиотеке «Центральная», был издан путеводитель по городским музейным пространствам, по городу проехал «библиоэкспресс» и прошли экскурсии. Один из идейных вдохновителей – журналист и писатель Валентина Кобзарь стала одним из лауреатов премии имени Леонида Завальнюка.

В 2019 году в Амурской области открылся первый кинозал в рамках реализации национального проекта «Культура». В новом зале в киноцентре «Благовещенск» в течение 5 лет должны показываться не менее 50% кинофильмов российского производства.

В Амурском областном доме народного творчества весь 2019 год проводилась активная работа по популяризации культуры коренных малых народов Севера: прошел этнофорум «Живые традиции», стилизованная программа «Встреча эвенкийского Нового года» и другие.

В 2019 году в состав Амурского краеведческого музея был включен дом Котельникова, первым мероприятием в старинной усадьбе стал интерактивный вечер «Ночь. Хор. Филармония», который провел камерный хор «Возрождение».

По итогам года лучшие работники культуры были отмечены наградами министра культуры России Владимира Мединского, министерства культуры и национальной политики Приамурья и не только.

В 2019 году гастрольные артисты снизили цены на билеты на свои концерты в Благовещенске. Если года два назад билеты на шоу звезд российский эстрады порой доходили до 8 000 рублей, как у Григория Лепса с шоу «#ТыЧегоТакойСерьезный», то в 2019 году самым дорогим стал концерт Стаса Михайлова с максимальной ценой 6 800 рублей. Даже шоу-сюр Филиппа Киркорова стоило «всего» 6 500 рублей. А солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков собрал в Благовещенске трёхтысячник. И это тоже рекорд.

А самым «народным» музыкальным проектом стали «квартирники», которые проводятся в Благовещенске под предводительством музыканта Евгения Еремина. Старый-новый формат также подхватили музыканты области.

Полный обзор культурных событий – в блоге Культпросвет.