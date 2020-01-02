В Приамурье изъяли 495 единиц смесей с никотином

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Управление Роспотребнадзора по Амурской области продолжает бороться с незаконным оборотом содержащей никотин продукции, безопасность которой не подтверждена. В настоящее время изъято уже 495 единиц смесей с никотином.

На сайте ведомства сообщается, что только за 1 и 2 января было проведено 53 рейдовых проверки, в одном торговом предприятии выявлена реализация смесей, содержащих никотин.

О фактах реализации опасных смесей можно сообщать по телефону оперативного дежурного 8 (4162) 52-56-29 круглосуточно.

Употребление никотина вызывает физическую и психическую зависимости. При этом при оральном употреблении количество никотина, попадающего в организм, гораздо больше, чем при курении табака. Никотин, попадая в организм человека, очень быстро превращается в депрессант, угнетающий нервную систему. Никотин вызывает судороги, непроизвольное подергивание мышц, нарушение сердечного ритма, колебание артериального давления. В высоких концентрациях никотин вызывает сердечную недостаточность, паралич мышц, вплоть до летального исхода.

Наиболее распространенным симптомом отравления никотином является рвота, которая может начаться уже через 15 минут после приема вещества. Длительное употребление может вызвать такие заболевания и дисфункции, как гипергликемия, артериальная гипертония, атеросклероз, тахикардия, аритмия, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и инфаркт миокарда.

Наибольшему риску при употреблении таких смесей подвержены дети и подростки. Управление Роспотребнадзора по Амурской области призывает родителей, работников образовательных учреждений не оставаться в стороне от этой проблемы. «Будьте внимательны к своим детям, объясните им последствия употребления подобных смесей, сделайте все, чтобы исключить возможность покупки вашим ребенком никотиносодержащих жевательных смесей», – настаивают в ведомстве.

Как сообщало Амур.инфо, в Амурской области возникали инциденты, связанные с употреблением подростками сомнительных смесей. Так, в Благовещенске школьнику пришлось вызывать скорую помощь. Губернатор региона подписал постановление о запрете продажи детям продукции, содержащей никотин или его производные, не являющейся при этом табачными изделиями. 31 декабря сообщалось об изъятии из оборота амурским управлением Роспотребнадзора 488 упаковок жевательных смесей.