Амурчанам напоминают о правилах безопасности во время активного зимнего отдыха

Новогодние каникулы многие предпочитают проводить, занимаясь активными видами спорта, такими как катание с горок на «ватрушках» и санках-ледянках, катание на сноуборде и горных лыжах. Но такие развлечения могут быть опасными и непредсказуемыми. ГУ МЧС России по Амурской области напоминает гражданам о соблюдении правил безопасности.

При катании на «ватрушках» (тюбинг) и санках-ледянках

Не следует перегружать «ватрушку». В характеристиках каждой модели указан максимально допустимый для нее вес. Опасно садиться на «ватрушку» нескольким людям сразу – из нее можно вылететь.

Также нельзя прикреплять «ватрушки» друг к другу паровозиком – они могут перевернуться.

Внизу склона должно быть достаточно места для торможения.

Прежде чем начать спуск по трассе, осмотрите ее: на ней не должно быть ям, бугров, торчащих кустов, камней. Они могут серьезно повредить «ватрушку», проколов или разрезав ее.

Перед началом спуска убедитесь, что перед вами нет никого из катающихся, особенно детей.

Откажитесь от катания в состоянии алкогольного опьянения.

Кататься следует сидя, не пытайтесь вставать или прыгать, как на батуте.

Не привязывайте «надувные санки» к транспортным средствам: снегоходам, автомобилям и так далее.

При катании на сноуборде

Выберите правильный склон для своего уровня катания.

Используйте защиту для запястий, наколенники и шлем.

Проверьте исправность креплений.

Не переоценивайте свои силы и учитывайте внешние условия, например, лед и туман.

Выбирайте безопасную скорость спуска.

Перед сменой направления движения оглянитесь назад, чтобы проверить, не едет ли кто-нибудь сзади.

Не сидите на склоне. Останавливайтесь только сбоку, стоя лицом к склону.

При катании на горных лыжах

Реально оценивайте свои силы: скорость спуска и маневры на трассе должны отвечать вашей физической и технической подготовке.

Контролируйте свою скорость и средство передвижения в соответствии с крутизной склона, погодными условиями и наличия препятствий таким образом, чтобы не создавать опасность на склоне другим.

Пребывание на трассе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения категорически запрещается.

Объезжайте стоящего ниже лыжника или того, который медленно двигается, на расстоянии не менее 5 метров, предупреждая о своем приближении голосом. Лыжника, который движется справа, следует объезжать слева, и наоборот.

Двигаясь вниз по склону, выбирайте направление движения так, чтобы лыжники, которые находятся перед вами, были уверены в своей безопасности.

Помните, что во время столкновения всегда виноват тот, кто находится сверху по склону, а значит, он должен контролировать ситуацию.

Если вас объезжают, когда вы не двигаетесь, оставайтесь на месте, если же вы двигаетесь, не меняйте направления движения.

Подниматься по трассе без использования горнолыжного подъемника необходимо справа по краю склона, не мешая лыжникам, которые спускаются.

Прежде чем пересекать склон, убедитесь, что сверху никто не спускается. При пересечении склона контролируйте верхнюю от себя его часть. Спортивные трассы во время соревнований пересекать запрещается.

Запрещается подрезать лыжников и сноубордистов, так как это может привести к травмам.

Не останавливайтесь на узких участках трасс и тех отрезках, которые плохо просматриваются, на виражах и за холмами, потому что лыжник, который спускается, вас не видит.

В случае возникновения нештатных ситуаций следует звонить: 101 – для набора со всех операторов мобильной связи, 01 – со стационарных телефонов, 112 – единый телефон вызова экстренных оперативных служб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.