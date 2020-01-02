Амурчанин получил 2,5 миллиона рублей и хочет построить ферму на сотню коров

Житель Бурейского района Амурской области Артем Бойко намерен всерьез заниматься сельским хозяйством. Он планирует построить ферму на поголовье из 100 коров.

Чуть больше года назад Артем завел хозяйство из коров молочного направления. Разводить рогатый скот мужчина начал в селе Николаевка. Первым делом приобрел 11 буренок, построил коровник на личные сбережения. Решив расширить хозяйство, подал документы в министерство сельского хозяйства региона на получение гранта. Бойко вошел в число грантополучателей и в этом году получил от государства более 2,5 миллиона рублей.

«На эти деньги я купил 20 коров молочного направления. Приобретал их в Тамбовском районе. В следующем году начну строить новую ферму в 5 километрах от поселка. Здесь буду разводить поголовье в 100 коров», – цитирует фермера пресс-служба правительства Амурской области.

Пасутся рогатые подопечные Артема Бойко на специально взятых двух «дальневосточных гектарах». Это позволяет заготавливать сено самим, а не покупать. Это сэкономит средства.

Молоко амурчанин продает хладокомбинату. Если благодаря увеличению поголовья фермеру удастся получать по 3-4 тонны молока, то Бойко планирует построить собственный завод. Тогда можно будет со своей продукцией осваивать рынки в других регионах.

В этом году на гранты начинающим фермерам было выделено 49,4 миллиона рублей. Из них более 42 миллионов – федеральные средства, 7,4 миллиона рублей – областные. Грантовая поддержка амурским фермерам оказывается с 2012 года. С 2012 по 2018 годы реализации программы гранты получила 41 семейная животноводческая ферма и 121 КФХ. В основном это были фермеры из Благовещенского района – 18 человек, из Завитинского – 15, Ивановского – 14, Зейского – 12. Чуть меньше в Константиновском районе – 10, и по 9 грантов в Октябрьском и Михайловском районах. Как показывает практика, в год в области гранты получают более 20 фермеров.

Претендовать на такую грантовую поддержку могут официально зарегистрированные в Приамурье КФХ. Государственную поддержку оказывают амурским аграриям и в других формах. Региональные власти стараются поддержать сельское хозяйство. Для этого предусмотрены различные субсидии, например, на уплаты страховых премий или закупку семян. На это выделяются средства из областного бюджета в ходе региональной программы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства». Также сельхозтоваропроизводителям полагаются возмещения затрат в рамках подпрограмм «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель области», «Развитие мясного скотоводства», «Развитие молочного скотоводства», «Поддержка племенного дела, селекции семеноводства», «Техническая и технологическая модернизация», «Устойчивое развитие сельских территорий» и «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства».

«Сельское хозяйство – стратегическая отрасль для нас. Сегодня в области работает 111 сельскохозпредприятий, 580 фермерских хозяйств, 20 потребкооперативов. У нас большие задачи. К 2024 году планируем увеличить почти в три раза производство зерна, до 1,1 миллиона тонн, и в 2,5 раза – производство сои, до 2,2 миллиона тонн. В этом году область направила на поддержку сельскохозпредприятий 550 миллионов рублей, на 250 больше, чем в предыдущие годы. Средства пошли на развитие элитного семеноводства и племенного животноводства, воспроизводство плодородия почв, поддержку фермеров, льготное кредитование и замену сельхозтехники. Есть договоренности с Минсельхозом России о субсидировании железнодорожных тарифов, чтобы удешевить доставку наших продуктов до портов и сделать ее более конкурентной», – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Орлов поставил задачу перед амурскими аграриями – модернизировать сельхозпроизводство. Региональные власти готовы помочь им приобретать ежегодно 500 тракторов и 350 зерноуборочных комбайнов.

На поддержке сельского хозяйства настаивает президент России Владимир Путин. Он также подчеркнул необходимость наращивания экспорта продукции высокой степени передела, в частности, мяса. Благодаря этому в регионе одним из главных направлений развития стала сфера сельского хозяйства, развивается помощь сельхозпроизводителям.