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сегодня, 16:55 3

В Приамурье спасают собаку, у которой в горло воткнут инородный предмет

В Приамурье спасают собаку, у которой в горло воткнут инородный предмет

В Амурской области неравнодушные люди пришли на помощь собаке, попавшей в сложную ситуацию. У животного в горло воткнут инородный предмет.

Пострадавшую собаку обнаружили 2 января в селе Екатеринославка Октябрьского района, сообщила ИА «Амур.инфо» местная жительница Юлия.

«Нашли собаку, у которой в горле торчал какой-то инородный предмет. Я толком даже не знаю, что это. Какая-то ручка, что ли. Забинтовали, привезли к нашим ветеринарам, но они такое делать побоялись – нет специалистов нужного уровня», – рассказала амурчанка.

По словам Юлии, животному требуется операция. Собаку в настоящее время везут в Белогорск в одну из клиник.

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#животные #происшествия

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Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме

  • 2 часа назад

    Воткнуть бы тому кто сделал в .... , совсем без ума, откуда такая за жестокость?((( вы же в первую очередь должны оставаться людьми.Бог Вам судья, думаю с Вами поступят в 10 раз хуже(

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    Воткнуть бы тому кто сделал в .... , совсем без ума, откуда такая за жестокость?((( вы же в первую очередь должны оставаться людьми.Бог Вам судья, думаю с Вами поступят в 10 раз хуже(


    Бог вас услышит и все сделает по вашей просьбе

  • OT

    OT
    49 минут назад

    Щас вызовут скорую и выявится, что такие операции делают только в московском собачнике, то вызовут срочно самолет. Обойдется в полмиллиарда финансов. Для собаки не жалко ибо у нее не человеческие страдания

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