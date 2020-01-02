В Приамурье спасают собаку, у которой в горло воткнут инородный предмет

В Амурской области неравнодушные люди пришли на помощь собаке, попавшей в сложную ситуацию. У животного в горло воткнут инородный предмет.

Пострадавшую собаку обнаружили 2 января в селе Екатеринославка Октябрьского района, сообщила ИА «Амур.инфо» местная жительница Юлия.

«Нашли собаку, у которой в горле торчал какой-то инородный предмет. Я толком даже не знаю, что это. Какая-то ручка, что ли. Забинтовали, привезли к нашим ветеринарам, но они такое делать побоялись – нет специалистов нужного уровня», – рассказала амурчанка.

По словам Юлии, животному требуется операция. Собаку в настоящее время везут в Белогорск в одну из клиник.