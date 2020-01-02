На севере Амурской области дикая лиса взяла еду из рук (видео)

Фото: кадр видео

В социальных сетях появились видео, запечатлевшие встречу с дикой лисой на севере Амурской области. Мужчина покормил зверя, причем рыжая решилась на то, чтобы взять еду прямо из рук.

По телефону герой видео рассказал ИА «Амур.инфо», что встреча с лисой была вечером 1 января в районе станции Мохортов. «Они частенько там бродят, вижу их не первый год. В основном выходят по одной и ночью», – сообщил мужчина. По его словам, лисицы уже привыкли, что их по возможности подкармливают люди.

Видео: instagram.com/tynda_28rus