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2января
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сегодня, 16:04 0

На севере Амурской области дикая лиса взяла еду из рук (видео)

На севере Амурской области дикая лиса взяла еду из рук (видео)
Фото: кадр видео

В социальных сетях появились видео, запечатлевшие встречу с дикой лисой на севере Амурской области. Мужчина покормил зверя, причем рыжая решилась на то, чтобы взять еду прямо из рук.

По телефону герой видео рассказал ИА «Амур.инфо», что встреча с лисой была вечером 1 января в районе станции Мохортов. «Они частенько там бродят, вижу их не первый год. В основном выходят по одной и ночью», – сообщил мужчина. По его словам, лисицы уже привыкли, что их по возможности подкармливают люди.

Видео: instagram.com/tynda_28rus

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#животные #природа

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