Задержан водитель, подозреваемый в совершении смертельного наезда в Магдагачи
Полиция задержала водителя, который может быть причастен к совершению смертельного наезда на пешехода в поселке Магдагачи Магдагачинского района. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказали в пресс-службе УМВД России по Амурской области.
«В настоящее время сотрудники полиции установили мужчину, возможно, причастного к данному преступлению. Он задержан, доставлен в дежурную часть отдела полиции. В совершении преступления подозревается житель поселка Магдагачи 1978 года рождения», – сообщили в пресс-службе ведомства.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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