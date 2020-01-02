Задержан водитель, подозреваемый в совершении смертельного наезда в Магдагачи

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«В настоящее время сотрудники полиции установили мужчину, возможно, причастного к данному преступлению. Он задержан, доставлен в дежурную часть отдела полиции. В совершении преступления подозревается житель поселка Магдагачи 1978 года рождения», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).