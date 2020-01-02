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сегодня, 14:26 0

Из-за пневмонии в Китае усилен контроль в амурских пунктах пропуска

Из-за пневмонии в Китае усилен контроль в амурских пунктах пропуска
Фото: pixabay.com

Управление Роспотребнадзора по Амурской области усилило санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через госграницу, сообщил сайт ведомства. Это связано с регистрацией в городе Ухань провинции Хубэй Китая случаев заболеваний пневмонией неизвестного происхождения.

«Проводится профилактическая работа с туристами, выезжающими в Китайскую Народную Республику, путем информирования на пункте пропуска с использованием системы голосового оповещения и бегущей строки», – сказано в сообщении.

Также в адрес министерства здравоохранения Амурской области направлены «предложения об усилении настороженности» медицинских работников при обращении больных, у которых есть признаки ОРВИ, гриппа, внебольничных пневмоний.

Туристов просят учитывать данную информацию при планировании поездок. Ситуация находится на контроле амурского управления Роспотребнадзора.

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#здоровье #Китай

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