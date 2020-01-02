Из-за пневмонии в Китае усилен контроль в амурских пунктах пропуска

«Проводится профилактическая работа с туристами, выезжающими в Китайскую Народную Республику, путем информирования на пункте пропуска с использованием системы голосового оповещения и бегущей строки», – сказано в сообщении.

Также в адрес министерства здравоохранения Амурской области направлены «предложения об усилении настороженности» медицинских работников при обращении больных, у которых есть признаки ОРВИ, гриппа, внебольничных пневмоний.

Туристов просят учитывать данную информацию при планировании поездок. Ситуация находится на контроле амурского управления Роспотребнадзора.