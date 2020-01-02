Тела двух мужчин обнаружили в гараже в Благовещенске

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1 января в гараже, расположенном по улице Святителя Иннокентия в Благовещенске, были обнаружены тела двух мужчин 63 и 48 лет без видимых признаков смерти. По данному факту следственный отдел по городу СУ СКР по Амурской области организовал проведение доследственной проверки.

На сайте амурского следственного управления сообщается, что были проведены осмотр помещения и первоначальный осмотр тел погибших. Наиболее вероятной причиной смерти называют отравление выхлопными газами автомобиля. Для установления всех обстоятельств произошедшего проводятся необходимые экспертизы и «иные мероприятия». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Амурчанам напоминают, что во избежание несчастных случаев, связанных с отравлениями выхлопными газами, необходимо соблюдать правила безопасности.

Ранее Амур.инфо сообщало, что обнаружен мертвым Николай Степанов, который пропал в Благовещенске под Новый год. «Нашли в гараже, предположительно, отправился угарным газом», – писали в соцсетях.