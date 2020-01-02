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сегодня, 13:49 7

Тела двух мужчин обнаружили в гараже в Благовещенске

Тела двух мужчин обнаружили в гараже в Благовещенске
Фото: архив Амур.инфо (тематическое изображение)

1 января в гараже, расположенном по улице Святителя Иннокентия в Благовещенске, были обнаружены тела двух мужчин 63 и 48 лет без видимых признаков смерти. По данному факту следственный отдел по городу СУ СКР по Амурской области организовал проведение доследственной проверки.

На сайте амурского следственного управления сообщается, что были проведены осмотр помещения и первоначальный осмотр тел погибших. Наиболее вероятной причиной смерти называют отравление выхлопными газами автомобиля. Для установления всех обстоятельств произошедшего проводятся необходимые экспертизы и «иные мероприятия». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Амурчанам напоминают, что во избежание несчастных случаев, связанных с отравлениями выхлопными газами, необходимо соблюдать правила безопасности.

Ранее Амур.инфо сообщало, что обнаружен мертвым Николай Степанов, который пропал в Благовещенске под Новый год. «Нашли в гараже, предположительно, отправился угарным газом», – писали в соцсетях.

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#происшествия

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Комментарии
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  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    А это фото с место происшествия? Ровно год назад, из этого гаража с МЧСниками доставали собаку

    29 декабря 2018, 11:37

    В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ СОБАКА БОЛЬШЕ ДВУХ СУТОК ПРОВЕЛА В ЗАСТЕНКЕ БЕЗ ЕДЫ И ВОДЫ (ФОТО, ВИДЕО)

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    без видимых признаков смерти. ???

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    "Жены, наверное выгнали?"

  • Александр Авдеев

    Александр Авдеев
    1 час назад

    холостяк

    А это фото с место происшествия? Ровно год назад, из этого гаража с МЧСниками доставали собаку

    29 декабря 2018, 11:37

    В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ СОБАКА БОЛЬШЕ ДВУХ СУТОК ПРОВЕЛА В ЗАСТЕНКЕ БЕЗ ЕДЫ И ВОДЫ (ФОТО, ВИДЕО)



    Наверное, надпись под фото маленькая. "Фото: архив Амур.инфо (тематическое изображение)". Фото с места происшествия нет.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    24 минуты назад

    без видимых признаков смерти,-значит живые...

  • ay

    ay
    22 минуты назад

    Значит пропущено слово "насильственной".

  • Нур

    Нур
    1 минута назад

    vertex

    "Жены, наверное выгнали?"



    Всегда в таких случаях думаю, почему не позволить мужикам выпить и закусить дома? Накрыть стол, пусть сидят общаются в тепле и чистоте...И не перепьют, поедят, выпьют и по домам.

    Вот и результат.

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