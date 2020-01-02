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сегодня, 13:40 4

Амурчане формируют в Сети рейтинг работы глав городов и районов Приамурья

Амурчане формируют в Сети рейтинг работы глав городов и районов Приамурья
Фото: скриншот сайта

Жители Приамурья могут оценить эффективность работы глав городских округов и муниципальных районов региона. Для этого нужно посетить правительственный сайт «Открытый регион. Амурская область» (or28.amurobl.ru).

На сайте есть раздел «Оценка эффективности деятельности глав городских округов и муниципальных районов области». Однако анонимно оценить работу властей не удастся – необходима авторизация через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

К примеру, работу главы Благовещенского района Евгения Седых амурчане оценили удовлетворительно – рейтинг составил 3,56. Самый высокий рейтинг на конец декабря сложился у главы Белогорска Станислава Мелюкова (4,35). В числе аутсайдеров народного голосования оказались главы Селемджинского и Ромненского районов – Мухамед Беков (2,13) и Анатолий Опаленко (2,21), пишет Teleport2001.ru со ссылкой на газету «Амурская земля и люди».

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#интернет #областная власть

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Комментарии
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  • lev4ik

    lev4ik
    2 часа назад

    Очередной говнорейтинг,тьфу!

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    "Какие главы, такой и рейтинг, кто там в лидерах?)"

  • avm

    avm
    39 минут назад

    За Калиту аж один человек проголосовал.

    Наверное сама подсуетилась, как там в поговорке - «Если сам о себе не позаботишься, то никто не позаботится»

  • Myxira

    Myxira
    20 минут назад

    А чего никто не оценивает, а? Не стесняемся (вход через личный кабинет):

    https://or28.amurobl.ru/voting/

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