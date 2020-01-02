Амурчане формируют в Сети рейтинг работы глав городов и районов Приамурья

Фото: скриншот сайта

Жители Приамурья могут оценить эффективность работы глав городских округов и муниципальных районов региона. Для этого нужно посетить правительственный сайт «Открытый регион. Амурская область» (or28.amurobl.ru).

На сайте есть раздел «Оценка эффективности деятельности глав городских округов и муниципальных районов области». Однако анонимно оценить работу властей не удастся – необходима авторизация через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

К примеру, работу главы Благовещенского района Евгения Седых амурчане оценили удовлетворительно – рейтинг составил 3,56. Самый высокий рейтинг на конец декабря сложился у главы Белогорска Станислава Мелюкова (4,35). В числе аутсайдеров народного голосования оказались главы Селемджинского и Ромненского районов – Мухамед Беков (2,13) и Анатолий Опаленко (2,21), пишет Teleport2001.ru со ссылкой на газету «Амурская земля и люди».