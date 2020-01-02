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сегодня, 12:15 2

В Приамурье 1 января насмерть сбили пешехода (видео)

В Приамурье 1 января насмерть сбили пешехода (видео)
Фото: Амур.инфо

Первого января в поселке Магдагачи Магдагачинского района Амурской области произошло трагическое ДТП. Автомобиль насмерть сбил пешехода.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по региону, по предварительным сведениям, это случилось около 17:25: неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на пешехода 2000 года рождения, который скончался от полученных травм.

«В настоящий момент проводятся мероприятия по установлению личности водителя. Полицейскими устанавливаются подробности и обстоятельства произошедшего», – сказали в ведомстве.

Видео, запечатлевшее момент ДТП, появилось в социальных сетях.

Видео: instagram.com/blag_dtp

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • КП

    КП
    1 час назад

    Наши правовые реалии. Сбил пешехода без свидетелей - сваливай. Не найдут значит повезло, а найдут всё равно накажут по самое нехочу.

  • Феофан Фофонович

    Феофан Фофонович
    55 минут назад

    Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле наехал на установленного пешехода. За казенными фразами недоумков с амуринфо скрывается чья-то конкретная жизнь...

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