В Приамурье 1 января насмерть сбили пешехода (видео)

Фото: Амур.инфо

Первого января в поселке Магдагачи Магдагачинского района Амурской области произошло трагическое ДТП. Автомобиль насмерть сбил пешехода.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по региону, по предварительным сведениям, это случилось около 17:25: неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на пешехода 2000 года рождения, который скончался от полученных травм.

«В настоящий момент проводятся мероприятия по установлению личности водителя. Полицейскими устанавливаются подробности и обстоятельства произошедшего», – сказали в ведомстве.

Видео, запечатлевшее момент ДТП, появилось в социальных сетях.

Видео: instagram.com/blag_dtp