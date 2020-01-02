Разработан законопроект об обязательной эвакуации граждан из зон ЧС

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МЧС России разработало изменения в федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», вводящие обязательную эвакуацию граждан из зон чрезвычайных ситуаций. Текст законопроекта опубликован 2 января на портале проектов нормативных правовых актов.

«С учетом сложившейся практики реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в целях сохранения жизни и здоровья граждан, а также оперативности проведения (...) эвакуационных мероприятий (...) предусматривается введение обязанности граждан РФ эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий или по требованию должностного лица, осуществляющего эвакуационные мероприятия», – говорится в документе.

Как пишет ТАСС, сейчас по закону принудительная эвакуация населения возможна лишь в двух случаях: при введении режима контртеррористической операции и режима чрезвычайного положения.

Во время наводнения в Амурской области летом 2019 года местное население отказывалось от эвакуации, несмотря на угрозу затопления, что создавало сложности в работе спасателей, которые вынуждены были держать на таких территориях спецтехнику, плавсредства, хотя они были остро необходимы в другом месте. По словам главы МЧС России Евгения Зиничева, в связи с этим ведомство обратилось к президенту РФ Владимиру Путину, и он дал поручение внести изменения в законодательство, чтобы в случае ЧС была возможность проводить обязательную эвакуацию.

Также в МЧС России подготовили законопроект, устанавливающий административную ответственность для должностных лиц и организаций за несвоевременное предоставление информации о чрезвычайных ситуациях. Текст инициативы опубликован 2 января для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

«Законопроектом устанавливается обязанность для должностных лиц и организаций по своевременному представлению в органы управления РСЧС (Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – Прим. ТАСС) в установленном порядке информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (...), за невыполнение которой статьей 20.6 КоАП предусмотрено привлечение к административной ответственности», – говорится в пояснительной записке.

Статья «Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» предусматривает наказание в виде штрафа на сумму до 20 тысяч рублей для должностных лиц и до 200 тысяч для юридических лиц.

Как сообщал ранее ТАСС глава МЧС России Евгений Зиничев, министерство по поручению президента РФ Владимира Путина планирует ввести ответственность за неполную и недостоверную информацию о ЧС, получаемую из других федеральных органов исполнительной власти.

Разработанным законопроектом также предлагается установить обязанность для федеральных органов исполнительной власти по обеспечению постоянного доступа МЧС России к информационным системам в рамках РСЧС на безвозмездной основе.