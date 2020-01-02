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сегодня, 11:26 0

Новогодняя ночь в Амурской области прошла спокойно

Новогодняя ночь в Амурской области прошла спокойно
Фото: 28.мвд.рф

Сотрудники УМВД России по Амурской области обеспечили правопорядок в новогоднюю ночь. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Около 42 000 человек в Приамурье приняли участие в 126 праздничных мероприятиях в ночь на 1 января 2020 года.

Во время празднования Нового года около 350 сотрудников органов внутренних дел было задействовано для обеспечения правопорядка. Также привлекались военнослужащие Росгвардии, представители частных охранных организаций, общественных формирований и народных дружин.

Нарушений общественного порядка не допущено. Полицейские продолжают нести службу на праздничных концертах и в местах массовых гуляний.

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#Новый год

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