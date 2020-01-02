Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:15 5

Миллион рублей выиграли в Приамурье в новогоднем тираже лотереи

Миллион рублей выиграли в Приамурье в новогоднем тираже лотереи
Фото: Амур.инфо

В Амурской области неизвестному улыбнулась удача: он стал миллионером. Это следует из информации, опубликованной в социальных сетях компанией «Столото».

«Давайте посмотрим вместе, как распределились крупнейшие выигрыши в новогоднем 1 316-м тираже "Русского лото". Миллиард достался счастливчику из Москвы. По миллиону рублей выиграли победители из Татарстана, Башкортостана, Камчатского края, Республики Крым, Чувашии, Алтайского края, Ставропольского края, Бурятии, Пермского края, Югры, Хабаровского края, Краснодарского края, Приморского края, Республики Марий Эл, Тульской, Астраханской, Ростовской, Московской, Новосибирской, Тверской, Свердловской, Саратовской, Самарской, Воронежской, Смоленской, Амурской, Архангельской, Владимирской, Томской, Тюменской, Иркутской, Оренбургской, Нижегородской, Брянской, Курганской, Новгородской, Кировской, Калужской и Ярославской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга», – сказано в сообщении «Столото».

Уточняется, что по результатам розыгрыша лотереи появилось 99 миллионеров. Всего в тираже было разыграно более 3,5 миллиарда рублей.

Счастливчиков ждут для оформления выигрышей в лотерейном центре в Москве.

Просмотров всего: 1300

#финансы

распечатать


Экономика 17

В Приамурье в 2020 году отремонтируют более 12 километров дорог

Власть

Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита
Общество 1

В Амурской области у должника арестовали КамАЗ

Общество 8

Город в 250 километрах от Биробиджана привлекает китайцев дешевой недвижимостью
Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    Капец, ещё до Москвы добраться нужно

  • Нур

    Нур
    1 час назад

    не верю в этот лохотрон

  • домовенок

    домовенок
    59 минут назад

    Нур

    не верю в этот лохотрон



    Чож не верите то? У меня дочка выиграла аж 100 рублей

  • ямщик

    ямщик
    58 минут назад



    В Амурской области неизвестному улыбнулась удача: он стал миллионером



    Ага. Конечно. А еце вот, двое по полмиллиарда выиграли. И что это я билетов не накупил?

  • Авантыч

    Авантыч
    50 минут назад

    Нур

    не верю в этот лохотрон



    Держите всех в курсе.

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь