Миллион рублей выиграли в Приамурье в новогоднем тираже лотереи

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В Амурской области неизвестному улыбнулась удача: он стал миллионером. Это следует из информации, опубликованной в социальных сетях компанией «Столото».

«Давайте посмотрим вместе, как распределились крупнейшие выигрыши в новогоднем 1 316-м тираже "Русского лото". Миллиард достался счастливчику из Москвы. По миллиону рублей выиграли победители из Татарстана, Башкортостана, Камчатского края, Республики Крым, Чувашии, Алтайского края, Ставропольского края, Бурятии, Пермского края, Югры, Хабаровского края, Краснодарского края, Приморского края, Республики Марий Эл, Тульской, Астраханской, Ростовской, Московской, Новосибирской, Тверской, Свердловской, Саратовской, Самарской, Воронежской, Смоленской, Амурской, Архангельской, Владимирской, Томской, Тюменской, Иркутской, Оренбургской, Нижегородской, Брянской, Курганской, Новгородской, Кировской, Калужской и Ярославской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга», – сказано в сообщении «Столото».

Уточняется, что по результатам розыгрыша лотереи появилось 99 миллионеров. Всего в тираже было разыграно более 3,5 миллиарда рублей.

Счастливчиков ждут для оформления выигрышей в лотерейном центре в Москве.