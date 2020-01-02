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сегодня, 10:35 0

В первые сутки 2020 года в Приамурье родилось 15 детей

В первые сутки 2020 года в Приамурье родилось 15 детей
Фото: pixabay.com

За первые сутки наступившего 2020 года в Амурской области родилось 15 детей: 5 мальчиков и 10 девочек. Такую информацию опубликовало в Инстаграме министерство здравоохранения региона.

Семеро появились на свет в областном перинатальном центре, четверо – в Благовещенском роддоме, трое – в Тынде и один – в Свободном.

В последний день 2019 года в Амурской области родилось 19 детей. В областном перинатальном центре и роддоме Благовещенской городской клинической больницы появилось по семеро новорожденных, двое – в Свободном и по одному – в Зее, Тынде и Белогорске. Всего – 8 мальчиков и 11 девочек.

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#дети

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