В первые сутки 2020 года в Приамурье родилось 15 детей

За первые сутки наступившего 2020 года в Амурской области родилось 15 детей: 5 мальчиков и 10 девочек. Такую информацию опубликовало в Инстаграме министерство здравоохранения региона.

Семеро появились на свет в областном перинатальном центре, четверо – в Благовещенском роддоме, трое – в Тынде и один – в Свободном.

В последний день 2019 года в Амурской области родилось 19 детей. В областном перинатальном центре и роддоме Благовещенской городской клинической больницы появилось по семеро новорожденных, двое – в Свободном и по одному – в Зее, Тынде и Белогорске. Всего – 8 мальчиков и 11 девочек.