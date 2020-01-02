В Белогорске армейские Деды Морозы поучаствуют в смотре-конкурсе

Фото: structure.mil.ru

В Доме офицеров Белогорского гарнизона Амурской области проходит праздник для семей военнослужащих и жителей Белогорска. Одним из необычных мероприятий станет смотр-конкурс Дедов Морозов воинских частей гарнизона.

Деды Морозы продемонстрируют подготовку новогодней формы одежды, готовность провести праздничные мероприятия, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Увидеть смотр армейских Дед Морозов смогут все желающие 3 января. Начало в 11:00. 5 января с 11:00 пройдет новогодняя концертно-развлекательная программа «Новогодние чудеса». 7 января с 11:00 до 12:30 состоится праздничная концертная программа «Рождественские чудеса». Ежедневно будет работать выставка декоративно-прикладного творчества «Новый год стучится в двери». 8 января подведут итоги.

Просмотров всего: 102

#Белогорск #военные #конкурсы #Новый год #отдых #праздники

распечатать

Александр Авдеев