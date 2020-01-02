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2января
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сегодня, 10:02 0

Источник: найдено тело пропавшего в Благовещенске под Новый год мужчины

Источник: найдено тело пропавшего в Благовещенске под Новый год мужчины
Фото: ru.depositphotos.com

В социальных сетях появилась информация о том, что Николай Степанов, который пропал в Благовещенске под Новый год, найден мертвым. Данный факт ИА «Амур.инфо» подтвердил знакомый с ситуацией источник.

«Нашли в гараже, предположительно, отправился угарным газом. Есть подозрения на криминальный характер смерти. Ведется следствие», – написал инстаграм-паблик kriminal.blg.

В следственном управлении СКР по Амурской области агентству сообщили, что предоставят информацию позже.

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#происшествия

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