Источник: найдено тело пропавшего в Благовещенске под Новый год мужчины

«Нашли в гараже, предположительно, отправился угарным газом. Есть подозрения на криминальный характер смерти. Ведется следствие», – написал инстаграм-паблик kriminal.blg.

В следственном управлении СКР по Амурской области агентству сообщили, что предоставят информацию позже.