Источник: найдено тело пропавшего в Благовещенске под Новый год мужчины
В социальных сетях появилась информация о том, что Николай Степанов, который пропал в Благовещенске под Новый год, найден мертвым. Данный факт ИА «Амур.инфо» подтвердил знакомый с ситуацией источник.
«Нашли в гараже, предположительно, отправился угарным газом. Есть подозрения на криминальный характер смерти. Ведется следствие», – написал инстаграм-паблик kriminal.blg.
В следственном управлении СКР по Амурской области агентству сообщили, что предоставят информацию позже.
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