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сегодня, 09:17 11

Соцсети: из двора в Благовещенске украли наряженную елку (фото)

Соцсети: из двора в Благовещенске украли наряженную елку (фото)

Жителям одного из домов в Благовещенске неизвестные испортили новогодние праздники. Злоумышленники похитили наряженную елку, которая была установлена во дворе, пишет инстаграм-паблик skaner28.

«Во дворе дома 130 по улице Горького украли наряженную елку. Жители дома, во дворе которого была установлена новогодняя красавица, очень расстроились, так как хотели устроить праздничные гуляния в этом месте и позвать Деда Мороза. Некоторые обратились в полицию. В 5 утра елочка еще стояла, а после ее не было. Кто-то "хорошо" погулял», – сказано в сообщении.

Пользователей Инстаграма возмутил поступок неизвестных. Они призвали злоумышленников одуматься и вернуть елку.

ИА «Амур.инфо» уточняет информацию в МО МВД России «Благовещенский».

Фото: instagram.com/skaner28

Просмотров всего: 272

#происшествия

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    33 минуты назад

    пьяное быдло плохо понимает что оно делает

  • 32 декабря

    32 декабря
    31 минута назад

    Аликанте

    пьяное быдло плохо понимает что оно делает



    Тут с тобой даже не поспоришь)

  • 32 декабря

    32 декабря
    29 минут назад

    Аликанте

    пьяное быдло плохо понимает что оно делает



    Зарплату люмпен-пролетариату платите нормальную-и не будет казусов.

  • Аликанте

    Аликанте
    27 минут назад

    люмпены будут ещё больше пить-срок реальный надо дать

  • ay

    ay
    24 минуты назад

    32 декабря

    Аликанте

    пьяное быдло плохо понимает что оно делает



    Зарплату люмпен-пролетариату платите нормальную-и не будет казусов.



    Можно вывезти девочку из деревни, но деревню из девочки не вывеСти никак. Так и с люмпенами. Помогут только лечебные пилюли трудотерапии.

  • Tehnik

    Tehnik
    23 минуты назад

    Да ладно, кто-то унес себе домой, порадовать своих детей. Вообщем делитесь добром.

  • Аликанте

    Аликанте
    21 минута назад

    радовать надо за заработанные деньги а не воровством

  • 32 декабря

    32 декабря
    6 минут назад

    ay

    32 декабря

    Аликанте

    пьяное быдло плохо понимает что оно делает



    Зарплату люмпен-пролетариату платите нормальную-и не будет казусов.



    Можно вывезти девочку из деревни, но деревню из девочки не вывеСти никак. Так и с люмпенами. Помогут только лечебные пилюли трудотерапии.



    Уровень дохода крайне влияет на поведенческие факторы.

    Страшно представить,например,чтоб бухгалтер воровал ночью чужую елку.

  • Аликанте

    Аликанте
    3 минуты назад

    да это дети люмпенов

  • 32 декабря

    32 декабря
    1 минута назад

    Аликанте

    да это дети люмпенов



    Плати люмпену тридцатку и он превратится в благовоспитанного бухгалтера ,

    и бухать будет только московский Кристалл по праздникам.

  • Аликанте

    Аликанте
    40 секунд назад

    да эти дети всё равно нажрутся вне дома и будут куролесить

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