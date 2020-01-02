Соцсети: из двора в Благовещенске украли наряженную елку (фото)

Жителям одного из домов в Благовещенске неизвестные испортили новогодние праздники. Злоумышленники похитили наряженную елку, которая была установлена во дворе, пишет инстаграм-паблик skaner28.

«Во дворе дома 130 по улице Горького украли наряженную елку. Жители дома, во дворе которого была установлена новогодняя красавица, очень расстроились, так как хотели устроить праздничные гуляния в этом месте и позвать Деда Мороза. Некоторые обратились в полицию. В 5 утра елочка еще стояла, а после ее не было. Кто-то "хорошо" погулял», – сказано в сообщении.

Пользователей Инстаграма возмутил поступок неизвестных. Они призвали злоумышленников одуматься и вернуть елку.

ИА «Амур.инфо» уточняет информацию в МО МВД России «Благовещенский».

Фото: instagram.com/skaner28