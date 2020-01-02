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сегодня, 08:53 5

В Благовещенске вышел из-под контроля фейерверк (видео)

В Благовещенске вышел из-под контроля фейерверк (видео)
Фото: кадр видео

Обновлено: 09:36

В социальных сетях появились видео с места происшествия в Благовещенске. Инстаграм-паблик kriminal.blg сообщил, что по адресу: улица Василенко, 20/3, вышел из-под контроля процесс запуска фейерверка.

«Пиротехника была недостаточно хорошо закреплена и упала. Мужчина подбежал и ногой поправил салют! А ведь для него это могло закончиться печально. Затем салют отрикошетил и чуть не попал в ребенка! Можно еще также сюда добавить, что многочисленные машины могли (…) легко воспламениться», – говорится в сообщении паблика.

В комментариях к публикации пользователи отметили, что были еще похожие случаи. «На Пушкина 31.12 так же было», – написал один из них.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в МО МВД России «Благовещенский». В ведомстве сообщили, что в полицию поступило заявление от владельца пострадавшей машины. Правоохранители проводят проверку.

Видео: instagram.com/kriminal.blg

Просмотров всего: 748

#происшествия

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    на запуск фейерверков должно быть разрешение властей

  • 32 декабря

    32 декабря
    54 минуты назад

    Аликанте

    на запуск фейерверков должно быть разрешение властей



    А на подтирку попы разрешение Санэпидемстанции.Ога.

  • foxik62

    foxik62
    53 минуты назад

    Дигроиды

  • Аликанте

    Аликанте
    52 минуты назад

    надо приравнять это действие к терроризму

  • 32 декабря

    32 декабря
    49 минут назад

    Аликанте

    надо приравнять это действие к терроризму



    У Бен ладена отобрать петарды на Новый год)

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