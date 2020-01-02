В Благовещенске вышел из-под контроля фейерверк (видео)

Фото: кадр видео

Обновлено: 09:36



В социальных сетях появились видео с места происшествия в Благовещенске. Инстаграм-паблик kriminal.blg сообщил, что по адресу: улица Василенко, 20/3, вышел из-под контроля процесс запуска фейерверка.

«Пиротехника была недостаточно хорошо закреплена и упала. Мужчина подбежал и ногой поправил салют! А ведь для него это могло закончиться печально. Затем салют отрикошетил и чуть не попал в ребенка! Можно еще также сюда добавить, что многочисленные машины могли (…) легко воспламениться», – говорится в сообщении паблика.

В комментариях к публикации пользователи отметили, что были еще похожие случаи. «На Пушкина 31.12 так же было», – написал один из них.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в МО МВД России «Благовещенский». В ведомстве сообщили, что в полицию поступило заявление от владельца пострадавшей машины. Правоохранители проводят проверку.

Видео: instagram.com/kriminal.blg