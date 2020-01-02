Декабрь-2019 стал в Благовещенске самым холодным за 20 лет

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Декабрь 2019 года стал в Благовещенске самым холодным за двадцать лет. Последний раз такие морозы в завершающем месяце года отмечались в городе в 1999 году.

Двадцать лет назад было еще холоднее: средняя температура была ниже нормы на 4 градуса, в 2019-м – на 1,5 градуса.

«Погоду» месяца сделали морозы третьей декады, которая была в среднем холоднее обычного на 4-6 градусов, местами по области – на 7-8 градусов. Эти температуры и потянули за собой месячные характеристики, сообщает в Инстаграме Амурский гидрометцентр.

В Благовещенске практически всю декаду держались 30-градусные морозы, самой студеной была ночь на 26 декабря – 34 градуса ниже нуля. По области в эти дни доходило до минус 44-46 градусов (восток Зейского и Селемджинский районы).

Первые часы января уже принесли ослабление морозов: в Благовещенске вечером 31-го температура упала до минус 25 градусов, а после полуночи к утру поднялась до минус 20 градусов.