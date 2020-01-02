Выбор читателей за 1 января

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 1 января.

Уже месяц в России из-за сообщений о минировании массово эвакуируют суды, школы, детские сады и торговые центры от Владивостока до Москвы. «Русская служба Би-би-си» назвала человека, который может быть организатором этих атак. Информацией со СМИ поделился источник, близкий к российским правоохранительным органам.

1 января во второй половине дня правоохранителям удалось найти двухлетнего ребенка, пропавшего накануне вечером в Благовещенске. Мальчика обнаружили в селе Надежденское Ивановского района.

В Благовещенске полиция и волонтеры разыскивают двухлетнего ребенка. Мальчик пропал в новогоднюю ночь. Заявление о пропаже малыша поступило стражам порядка от отца.

Жители Свободного 31 декабря ожидали увидеть в небе над городом праздничный салют. Цветные огни должны были засиять в 20:00, сразу после новогодней развлекательной программы на центральной площади. Но фейерверк никто так и не увидел.