Гороскоп 2 января: Ракам не стоит идти в магазин, Скорпионам стоит разобраться в себе

Восход Солнца: 08:29

Заход Солнца: 16:36

Солнце в Стрельце.

Овен. Вероятно, что Вам придется пережить сложности в отношениях с близкими людьми, хотя в этой ситуации будете виноваты сами. Не исключено, что все устали от ваших эмоциональных всплесков, постоянного недовольства и капризов. Попробуйте избавиться от этих недостатков. Посвятите вторую половину дня активному семейному отдыху, спорту.

Телец. День связан с духовным преображением, получением космической энергии, нравственным очищением. Прекрасный день для активности в сфере профессиональной деятельности, коммерческих операций, творческих исканий успеха в карьере. Вероятно новое знакомство или какое-то известие, которое может в корне изменить ваш образ жизни. Может быть, Вам придется принимать серьезные решения.

Близнецы. День благоприятен для активного отдыха, физических упражнений или работы на открытом воздухе. Звезды покровительствуют путешествиям,пешим прогулкам в одиночестве. Существует вероятность крупной ссоры или размолвки с друзьями, ибо ваша уверенность в себе и жесткое отстаивание своего мнения могут вызвать у них раздражение или активный протест. В личной жизни звезды не рекомендуют принимать решений, продиктованных сиюминутными эмоциями.

Рак. Поменьше ходите сегодня по магазинам и присматривайте за своим кошельком. Откажитесь от дорогостоящих покупок. Не стоит решаться на рискованные операции. Умерьте свою чрезмерную заботу о близких. Как ни странно, это может дать повод для неприятностей.

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Лев. Пассивный день. Ваша активность несколько снизится. Если вы захотите каким-то образом отличиться, не стоит усердствовать – все равно вам этого сделать не удастся. Постарайтесь уладить старые дела, а смелые проекты оставьте на более подходящее время. Не забудьте о детях, которые сейчас свободны от занятий; Вы получите огромное удовольствие от общения с ними.

Дева. Тяжелый и опасный день. Велика вероятность травм и несчастных случаев. В течение дня следует избегать финансовой путаницы и особенно внимательно относиться к финансовым обязательствам, которые связывают вас с людьми. Отмените поездки и командировки. Откажитесь от крупных покупок. Уделите больше времени уединению и отдыху.

Весы. День обещает быть трудным. Обманы, иллюзии в партнерских отношениях, мнительность могут стать причиной резких, необдуманных поступков. Отсутствие такта или дипломатических талантов может привести к конфликтам, а вспыльчивость — стать препятствием при решении любых дел. В личной жизни не исключены разочарования.

Скорпион. В этот день будут сильны негативные тенденции предыдущего дня. Вероятны мрачные предчувствия и угнетенное состояние. Чтобы получше разобраться в своих чувствах, Вы можете решиться провести этот день вне дома. Но это не избавит Вас от назревающих проблем.

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Стрелец. Благоприятный день для начала новых дел, создания долгосрочных планов, проведения встреч. Особенно это относится к людям, работающим в сфере торговли и бизнеса. Возможна небольшая прибыль или выгодная покупка. Любое начинание впоследствии принесет хорошие результаты. Но не стоит рисковать и ставить все на кон.

Козерог. День несет двойственную характеристику. Будьте осторожны, не принимайте никаких важных решений. Ваше положение во всех сферах жизни находится в неустойчивом состоянии: удача так же вероятна, как и неудача. Вероятны неприятности из-за сплетен и наговоров тайных недоброжелателей. Доверительное общение возможно только с близкими людьми. Избегайте коллективной работы.

Водолей. Этот день лучше посвятить делам, которые уже начаты и требуют быстрого завершения. Возможны приятные известия. Вполне вероятен серьезный конфликт с особой противоположного пола. Но печаль и тревога будут кратковременными.

Рыбы. Новые знакомства могут стать источником многих неприятностей. Следите за здоровьем: будьте осторожны при переходе улицы, остерегайтесь быстрой езды, травм при работе с острыми предметами или электроприборами.

Астролог: Вальдемар Небоходцев