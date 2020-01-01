В первый день нового года в Хабаровском крае начало топить три поселка

1 января 2020 года в Хабаровском крае начало топить жилые дома. В 16:00 по местному времени сотрудникам МЧС поступила информация о том, что в результате нагонной волны произошло подтопление территорий в трёх населенных пунктов в Охотском районе.

По уточнённым данным, в поселке Морском в зоне подтопления оказались 15 частных жилых домов, в которых проживает около 30 человек, и 27 придомовых территории. Всего в посёлке живёт 130 человек. Также вода зашла на 1 придомовую территорию в поселке Охотск и 3 придомовые территории в поселке Иня. Для уточнения обстановки и оказания помощи населению из поселка Охотск районной администрацией направлены КамАЗ-вахтовка и бульдозер.

В администрации Охотского района на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям главой района был ведён режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий подтопления. Для временного размещение жителей потопленных домов в районном центре предусмотрен пункт временного размещения на базе детского дома № 36 вместимостью до 300 человек. В настоящее время жители отказались от размещения в ПВР, отселилась к родственникам.

Службами проводится расчистка дороги сообщением между поселками Охотск и Морской. В результате природного явления погибших, пострадавших нет. Всего для ликвидации последствий подтопления задействовано 23 человека и 5 единиц техники.

По предварительным данным, в результате наложения прилива и сильных порывов ветра, обусловленных влиянием циклона на побережье Охотского моря, сформировалась нагонная волна, которая и привела к подтоплению. В 15:30 был максимальный прилив, на данный момент уровень воды пошел на спад, и сохраняется только в низинных участках местности в поселке Морской (15 жилых домов).

Такое сезонное природное явление характерно для территорий Охотского побережья, говорят специалисты. В поселках организован мониторинг паводковой обстановки с учетом приливно-отливных явлений. Следующий прилив ожидается в 03:00 2 января, который будет меньшим объемом водности. По предварительным оценкам, ухудшения обстановки не прогнозируется. На 2 января запланировано обследование подтопленных территорий группами от администрации района.

Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю.