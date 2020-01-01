Обвиняемый в неуставных отношениях в воинской части Забайкалья признал вину

17 декабря стало известно, что возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, по которому солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов и еще несколько призывников проходят потерпевшими. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов Шамсутдинова, который признан потерпевшим по этому делу, Равиль Тугушев.

Другой адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев сообщил, что «по эпизоду вымогательства у Шамсутдинова зарплатной карты и хищения с нее денежных средств» проводится доследственная проверка.

25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял военнослужащих своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. В Минобороны сообщали, что военнослужащий устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».