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1января
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сегодня, 18:55 0

Медики будут получать выплаты за выявление онкологических заболеваний

Медики будут получать выплаты за выявление онкологических заболеваний
Фото: /glas.ru/

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, утвердив правила стимулирующих выплат медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.

Каждый новый онкологический больной «оценен» в 1 тысячу рублей. Из них 500 рублей полагается врачу, ответственному за организацию и проведение профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. Вторую половину разделят между собой медработники, назначившие диагностику, выполнившие ее и поставившие пациента на диспансерное наблюдение.

Еще одно важное условие для предоставления средств медицинским учреждениям – соблюдение сроков оказания медпомощи при подозрении на онкологию. Консультацию врача-специалиста гражданин должен ожидать не дольше трех дней, диагностическое исследование – не больше семи дней со дня назначения, установление диспансерного наблюдения врача-онколога – не больше трех дней с момента постановки диагноза, пишет «Российская газета».

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#закон #здоровье

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