Пропавшего в Благовещенске двухлетнего мальчика нашли в Ивановском районе
1 января во второй половине дня правоохранителям удалось найти двухлетнего ребенка, пропавшего накануне вечером в Благовещенске. Мальчика обнаружили в селе Надеждинское Ивановского района.
По имеющейся информации, мать мальчика отправилась туда 31 декабря к своему возлюбленному и оставила сына у него. Потом она вернулась в Благовещенск. Оказалось, что семья у мальчика неблагополучная.
Как сообщили в полиции Благовещенска, жизни и здоровью малыша ничего не угрожает. «Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение ребенка, в настоящее время его везут в отдел полиции. Сейчас решается вопрос, кому будет передан ребенок – либо родителям, либо его поместят в социальную палату», – прокомментировали в полиции.
Со слов волонтеров, участвовавших в поисках ребенка и прибывших в Ивановский район вместе со стражами порядка, мальчик чувствует себя хорошо, стресса у ребенка нет.
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