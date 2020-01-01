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Пропавшего в Благовещенске двухлетнего мальчика нашли в Ивановском районе

Пропавшего в Благовещенске двухлетнего мальчика нашли в Ивановском районе
Фото: https://kubnews.ru/

1 января во второй половине дня правоохранителям удалось найти двухлетнего ребенка, пропавшего накануне вечером в Благовещенске. Мальчика обнаружили в селе Надеждинское Ивановского района.

По имеющейся информации, мать мальчика отправилась туда 31 декабря к своему возлюбленному и оставила сына у него. Потом она вернулась в Благовещенск. Оказалось, что семья у мальчика неблагополучная.

Как сообщили в полиции Благовещенска, жизни и здоровью малыша ничего не угрожает. «Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение ребенка, в настоящее время его везут в отдел полиции. Сейчас решается вопрос, кому будет передан ребенок – либо родителям, либо его поместят в социальную палату», – прокомментировали в полиции.

Со слов волонтеров, участвовавших в поисках ребенка и прибывших в Ивановский район вместе со стражами порядка, мальчик чувствует себя хорошо, стресса у ребенка нет.

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#дети #происшествия

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