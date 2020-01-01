Переселенке из Бразилии дали льготный кредит на сыроварню в Амурской области
Старовер из Бразилии получила льготный заём на открытие сыроварни в Приамурье. Агрипине Ануфриев-Егорофф выдали кредит благодаря государственной программе для переселенцев.
Условия кредита предполагают не только пониженные годовые проценты, но и отсрочку первого платежа, сообщает Vostok.Today.
Переселенка рассказала, что потратит средства на покупку усадьбы в Благовещенском районе. До переезда новоиспеченная амурчанка изготавливала сыры в Латинской Америке.
Дату запуска производства она не уточнила, но отметила, что на акклиматизацию, подготовку мини-предприятия пищевой промышленности и выход на местный рынок потребуется время. Поэтому льготные условия займа необходимы.
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