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В России утверждены новые правила обращения с животными в цирках

В России утверждены новые правила обращения с животными в цирках
Фото: https://www.niasam.ru/

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о новых правилах обращения с животными в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно новым требованиям, наблюдение за физическим состоянием животных нужно вести каждый день. Также работники учреждений должны вести учет кормления и поения. Кормить животных необходимо минимум один раз в день, а также обеспечить неограниченный доступ к свежей питьевой воде.

В помещениях, где содержатся животные, должна проводиться регулярная уборка, а один раз в месяц должен устанавливаться санитарный день. К тому же без разрешения ветеринара запрещается давать животным лекарства для повышения их эффективности.

В соответствии с постановлением о лицензировании, чтобы содержать и использовать животных, необходимо владеть помещением с необходимым оборудованием. К тому же, ухаживать за животными имеет право только сотрудник, имеющий высшее образование по направлению биология или ветеринария.

Изменения вступают в силу с 1 января 2020 года. Постановление правительства, датированное 30 декабря, было опубликовано вечером накануне Нового года, пишет РБК.

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#животные #закон

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