Зея открыла статистику пожаров в новом году

За минувшие сутки огнеборцы Приамурья 13 раз выезжали на тушение техногенных пожаров. Последний пожар уходящего года произошёл в Белогорске. Первый в наступившем году – в городе Зея.

В Белогорске 31 декабря вечером горела сауна, пристроенная к жилому дому. С открытым горением пожарные четвёртой пожарно-спасательной части справились за три минуты. Сауна повреждена огнём по всей площади. Огнеборцы не допустили распространения огня на жилой дом. Пострадавших при пожаре нет.

А в Зее, где случился первый пожар в новом году, горела квартира в пятиэтажном жилом доме в микрорайоне Светлый. Сообщение о возгорании в пожарную охрану поступило в 00:37. Оперативно прибывшие огнеборцы и спасатели города в течение пяти минут ликвидировали открытое горение. Огнём повреждён дверной проём в квартире на площади около двух квадратных метров и вещи на площади около двух квадратных метров. Пострадавших при пожаре нет.

Второй пожар в 2020 году также зарегистрирован в городе Зее. На улице Осенней загорелся частный жилой дом. Через шесть минут к месту пожара прибыли два боевых расчёта 10 пожарной части города. В течение шести минут пожарные ликвидировали открытое горение. Огнём повреждено потолочное перекрытие и вещи. Огнеборцы не допустили дальнейшего распространения огня. Пострадавших нет.

Причины и обстоятельства пожаров устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.