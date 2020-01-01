Роспотребнадзор предупредил россиян о пневмонии в Китае

Роспотребнадзор проинформировал россиян о случаях заболевания пневмонией неизвестного происхождения в Китае. Специалисты попросили желающих поехать в КНР учесть эту информацию при планировании поездок.

«31 декабря 2019 года китайские СМИ со ссылкой на администрацию города Ухань провинции Хубэй (КНР) сообщили, что с начала декабря 2019 года в городе Ухань зарегистрировано 27 случаев заболевания пневмонией неизвестного происхождения. По предварительным лабораторным исследованиям, все случаи вирусной этиологии. Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что, по данным местных властей, случаев передачи вируса от человека человеку не установлено, всех заболевших изолировали.

«Группа экспертов из Национальной комиссии по здравоохранению КНР 31.12.2019 прибыла в город Ухань для проведения эпидемиологического расследования и организации комплекса необходимых профилактических и противоэпидемических мероприятий. На данный момент официальные комментарии Всемирной организации здравоохранения по данной ситуации отсутствуют», – добавляют в ведомстве, подчеркивая, что ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.