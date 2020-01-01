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1января
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В Благовещенске в новогоднюю ночь потерялся двухлетний ребенок

В Благовещенске в новогоднюю ночь потерялся двухлетний ребенок

В Благовещенске полиция и волонтеры разыскивают двухлетнего ребенка. Мальчик пропал в новогоднюю ночь. Заявление о пропаже малыша поступило стражам порядка от отца.

«31 декабря примерно в 21:30 поступило заявление о пропаже ребенка. На поиски ориентирован весь личный состав, ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождению мальчика», – сообщили в городской полиции.

Мальчика зовут Демьян, он проживает в переулке Райчихинский. По предварительной информации, мать с сыном ушла из дома 31 декабря и в этот же день вечером вернулась обратно без ребенка. Пояснить, где оставила сына, не смогла.

Всем, кому известно местонахождение Демьяна, просят сообщить по телефонам волонтеров +7914-581-01-57, +7909-819-34-75 или в полицию.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Люблю ромашки

    Люблю ромашки
    1 час назад

    В смысле-не смогла?? Пьяная была? Сейчас же отрезвела уже, что говорит?

  • Oksana2015

    Oksana2015
    30 минут назад

    Так он и замерзнуть мог... Не дай бог...Пусть все будет ХОРОШО!!!

  • retired21

    retired21
    26 минут назад

    хренаськи как бывает

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    21 минута назад

    Мамаше несвежая водка попалась.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    9 минут назад

    Да что же это такое у меня сердце на куски.

  • Люблю ромашки

    Люблю ромашки
    6 минут назад

    Амуринфо, новости есть какие-нибудь?

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