В Благовещенске в новогоднюю ночь потерялся двухлетний ребенок

В Благовещенске полиция и волонтеры разыскивают двухлетнего ребенка. Мальчик пропал в новогоднюю ночь. Заявление о пропаже малыша поступило стражам порядка от отца.

«31 декабря примерно в 21:30 поступило заявление о пропаже ребенка. На поиски ориентирован весь личный состав, ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождению мальчика», – сообщили в городской полиции.

Мальчика зовут Демьян, он проживает в переулке Райчихинский. По предварительной информации, мать с сыном ушла из дома 31 декабря и в этот же день вечером вернулась обратно без ребенка. Пояснить, где оставила сына, не смогла.

Всем, кому известно местонахождение Демьяна, просят сообщить по телефонам волонтеров +7914-581-01-57, +7909-819-34-75 или в полицию.