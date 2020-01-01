За сутки в Приамурье «минировали» здание, тушили пожары и устраняли коммунальные аварии

1 января 2020 года в правительстве области прошло совещание по итогам прохождения новогодней ночи. Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский рассказал об оперативной обстановке с 31 декабря 2019 по 1 января 2020 года.

«Всего за период с 31 декабря 2019 года по 1 января 2020 года на территории области зарегистрировано шесть технологических нарушений на коммунальных сетях и объектах ЖКХ, из них четыре нарушения горячего и холодного водоснабжения в Благовещенске, Белогорске и Серышевском районе и два нарушения энергоснабжения в Белогорске и Свободном, – рассказал Алексей Венглинский. – Все порывы были устранены оперативно и своевременно до 24:00 31 декабря. Достижения критериев чрезвычайных ситуаций допущено не было».

Также министр рассказал, что на территории области произошло 17 бытовых пожаров, погибших и травмированных при них не зарегистрировано. Все пожары были своевременно ликвидированы. Спасатели области выезжали на вызовы 14 раз. На котельных не было допущено снижения запаса топлива до критических отметок.

За новогоднюю ночь на службу 112 поступило 780 обращений, среди которых одно обращение о минировании зданий на территории области, вызовы полиции, скорой помощи и жалобы на нарушение водо- и электроснабжения.

В настоящее время на контроле правительства Амурской области находятся несколько ситуаций. Это приостановка котельной «Центральная» в селе Огоджа Селемджинского района, где уже ведутся аварийно-восстановительные работы. Также произошло нарушение температурного режима на котельной «Центральная» в поселке Бурея Бурейского района, где из-за низкого качества произошло снижение параметров теплоносителя, подаваемого потребителям. Кроме того, проводится ремонт котла на котельной № 15 в поселке Архара Архаринского района, где была обнаружена течь на одной из частей котла, и ведется ремонт водовода в селе Тыгда Магдагачинского района, где перемерз водопровод.

Ситуации с ремонтом котла и водовода находятся на контроле министерства ЖКХ области.

В целом Амурская областная территориальная подсистема РСЧС справилась с поставленными задачами по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения в новогоднюю ночь, отметили на совещании. Все новогодние каникулы согласно постановлению губернатора спасатели, пожарные и оперативные группы области работают в режиме повышенной готовности.

На совещании зампред Нестеренко подытожил: «На прошедшей новогодней ночи работа не заканчивается, впереди нас ожидает еще целая неделя выходных. Необходимо уже сейчас приступить к наведению порядка на придворовых территориях и улицах населенных пунктов, при этом особое внимание следует уделить местам проведения массовых праздничных мероприятий».