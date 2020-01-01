Глава Роскосмоса пообещал повысить зарплату строителям Восточного

«Есть поручение президента, я подготовил и обсуждал с ним этот вопрос, он меня поддержал. Главгосэкспертиза совместно с Роскосмосом и Минстроем пересматривает основные расценки с тем, чтобы прежде всего люди получили достойную заработную плату», – сказал Рогозин.

По его словам, Роскосмос не заинтересован в удорожании стройки, поскольку «бюджетных денег больше не будет». «Но расценки должны быть, конечно, разумными. Когда с 2014 года они не менялись, и когда, например, зарплата рассчитывается из 14 тысяч рублей для строителя на Восточном, слушайте – это ничего не построишь никогда», – подчеркнул глава Роскосмоса.

Сейчас на Восточном строится вторая очередь космодрома под старты ракет-носителей «Ангара», пишет ТАСС.