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Глава Роскосмоса пообещал повысить зарплату строителям Восточного

Глава Роскосмоса пообещал повысить зарплату строителям Восточного
Фото: ТАСС/Егор Алеев

Строителей космодрома Восточный ожидает повышение зарплаты. Об этом сообщил 31 декабря глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24».

«Есть поручение президента, я подготовил и обсуждал с ним этот вопрос, он меня поддержал. Главгосэкспертиза совместно с Роскосмосом и Минстроем пересматривает основные расценки с тем, чтобы прежде всего люди получили достойную заработную плату», – сказал Рогозин.

По его словам, Роскосмос не заинтересован в удорожании стройки, поскольку «бюджетных денег больше не будет». «Но расценки должны быть, конечно, разумными. Когда с 2014 года они не менялись, и когда, например, зарплата рассчитывается из 14 тысяч рублей для строителя на Восточном, слушайте – это ничего не построишь никогда», – подчеркнул глава Роскосмоса.

Сейчас на Восточном строится вторая очередь космодрома под старты ракет-носителей «Ангара», пишет ТАСС.

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#космодром

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Комментарии
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  • Stat

    Stat
    46 минут назад

    Они только и знают, что обещать....

  • avm

    avm
    24 минуты назад



    По его словам, Роскосмос не заинтересован в удорожании стройки, поскольку «бюджетных денег больше не будет».



    Раньше эти деятели пытались скрыть что разворовывают бюджет. А тут уже не стыдясь, в открытую правду матку режут.

  • vertex

    vertex
    19 минут назад

    Представитель Ротенберга заявил, что «Стройгазмонтаж» не будет участвовать в строительстве космодрома Восточный.

    На сегодняшний день всего в строительство космодрома вложено почти 92 млрд руб. «Сумма необработанных авансов составляет 25,2 млрд руб.», – сказал Рогозин. Космодром построен, но принять его в эксплуатацию нельзя из-за того, что нет финансовой отчетности, пояснил он. Из 19 объектов первой очереди построено и принято в эксплуатацию пять объектов, сказал Рогозин. Речь идет о стартовом столе, техническом комплексе, системе внешнего энергоснабжения, автомобильных и железных дорогах. По второстепенным объектам первой очереди отсутствует отчетная документация, «некоторые объекты действительно брошены Спецстроем и по ним идут судебные разбирательства с целью вернуть деньги и достроить», уточнил Рогозин.

    Строительство Восточного началось в 2012 г. В 2018 г. не было достроено ни одного объекта. На достройку объектов первой очереди «Роскосмос» просил дополнительные средства, говорил в конце января премьер Дмитрий Медведев. Он не уточнил, о какой сумме идет речь.

    https://www.vedomosti.ru/business/news/2019/03/25/797276-roskosmos

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