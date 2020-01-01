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Амурские пожарные вновь представят регион на фестивале ледовых скульптур в Харбине

Амурские пожарные вновь представят регион на фестивале ледовых скульптур в Харбине

В Харбине (КНР) проводится международный фестиваль ледовых и снежных скульптур, в котором принимают участие мастера из разных стран мира, в том числе и команда Амурской области. Они участвуют в этом конкурсе не первый год и уже занимали призовые места.

Дальний Восток на международном фестивале представляют команда пожарных Амурской области и команда города Хабаровска.

В команде Приамурья – действующие и бывшие сотрудники пожарной охраны города Благовещенска. Возглавляет команду Алексей Сидоров, мастер-пожарный (спасатель) специализированной пожарно-спасательной части. В составе команды начальник караула 1-й пожарно-спасательной части Благовещенска Данил Фатеев, Григорий Алешин и Константин Губкин, служившие в пожарной охране и ушедшие на пенсию.

Алексей Сидоров неоднократно становился победителем и номинантом конкурсов фестиваля ледовых и снежных скульптур. Не первый раз принимает участие в составе команды Амурской области и Григорий Алешин.

Фестиваль проводится в трех номинациях: моноблочная ледовая скульптура, многоблочная ледовая скульптура и снежная скульптура. Амурские мастера планируют принять участие во всех трех номинациях. В номинации мультиблок (как правило, с этой номинации начинается конкурс) командам предстоит изготовить композицию из 10 кусков льда размером 7 на 3 метра каждый, установив их на подиуме. На изготовление отводится 5 дней.

Начался конкурс 31 декабря. В этот день прошло торжественное открытие, представление команд и жеребьевка, сообщает амурское управление МЧС.

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#Китай #конкурсы #МЧС

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