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сегодня, 09:16 13

Жители Свободного на Новый год остались без салюта

Жители Свободного на Новый год остались без салюта

Жители Свободного 31 декабря ожидали увидеть в небе над городом праздничный салют. Цветные огни должны были засиять в 20:00, сразу после новогодней развлекательной программы на центральной площади. Но фейерверк никто так и не увидел.

Причину того, что салют не состоялся озвучили в инстаграм-аккаунте администрации Свободного: «Уважаемые свободненцы! По техническим причинам салют отменяется. Специалисты делали все возможное, чтобы фейерверк состоялся, но увы... Оборудование по запуску не выдержало морозов и замерзло. Администрация города Свободного приносит извинения».

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#праздники #Свободный

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    "... Оборудование по запуску не выдержало морозов и замерзло...", оно работает на воде?

  • headache

    headache
    1 час назад

    Дебилы бля

  • Mark1204

    Mark1204
    1 час назад

    Для Свободного это нормально. "Замерзло" - людей видимо за идиотов держат.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    "Каков поп - таков и приход"

  • Мозг

    Мозг
    1 час назад

    Зажигалка замерзла, а спички купить не догадались?

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Ну ну, ничего смешнее не придумали....

  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Вот это позор мэру и организаторам салюта. Замёрзло, ха ха ха. В других городах России тропики!

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    Не помогло президентское внимание

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад

    В Белогорске салют без проблем, в 0-30. Прям шикарный фейерверк был. За 65 тысяч 100 рублей))

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    1 час назад

    Какой молодец город Свободный - стал единственным в России и Мире, где не состоялся ранее объявленный Новогодний фейерверк! Прославился зато город - хороший пиар-ход! Родственница вчера звонила из этого города, говорит что маленькие дети плакали, что их обманули с фейерверком, а взрослые говорили "нехорошие слова".

    Но судить строго не нужно, может быть, просто глава города решил сберечь средства для бюджета, тоже ведь хорошее дело. Кому нужны фейерверки пусть сам их и пуляет в небо...

  • vertex

    vertex
    57 минут назад

    "Может не сберег, а освоил по бумагам?)"

    "И газмяс гастарбайтерный не помог"

    " И не прославился, а обосрамился на весь мир глава, подставив президентское внимание"

  • Adolf

    Adolf
    42 минуты назад

    чЮдо мЕр облажался. Но Рафик ни в чем не уиноват, это происки либерастоф и пятой колонны

  • retired21

    retired21
    34 минуты назад

    ну значит на рождество или 13е обязать

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