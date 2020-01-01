Жители Свободного на Новый год остались без салюта

Жители Свободного 31 декабря ожидали увидеть в небе над городом праздничный салют. Цветные огни должны были засиять в 20:00, сразу после новогодней развлекательной программы на центральной площади. Но фейерверк никто так и не увидел.

Причину того, что салют не состоялся озвучили в инстаграм-аккаунте администрации Свободного: «Уважаемые свободненцы! По техническим причинам салют отменяется. Специалисты делали все возможное, чтобы фейерверк состоялся, но увы... Оборудование по запуску не выдержало морозов и замерзло. Администрация города Свободного приносит извинения».

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#праздники #Свободный

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Екатерина PL