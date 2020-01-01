Выбор читателей за 31 декабря

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 31 декабря.

Стоимость бензина в Амурской области в ноябре выросла из-за повышения закупочных цен. Об этом говорится в ответе регионального УФАС депутату Госдумы Андрею Кузьмину.

В новогодний вечер 31 декабря с 18:00 до 20:30, в связи с проведением праздничных мероприятий на площади Ленина, будет ограничено движение транспортных средств по улице Ленина от улицы Пионерской до Шимановского. Движение городских автобусов будет организовано по параллельным улицам: Пионерской, Зейской, Шимановского.

Амурчан просят помочь в поисках мужчины, который пропал в Благовещенске 30 декабря в районе улиц Горького – Новая. Информацию об этом в Инстаграме опубликовал поисково-спасательный отряд «Амур».

В уходящем 2019 году амурчан стало еще меньше. Амурстат опубликовал сведения об ожидаемой численности населения на 1 января 2020 года.