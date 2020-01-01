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Выбор читателей за 31 декабря

Выбор читателей за 31 декабря

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 31 декабря.

В УФАС рассказали, почему в Амурской области выросли цены на бензин

Стоимость бензина в Амурской области в ноябре выросла из-за повышения закупочных цен. Об этом говорится в ответе регионального УФАС депутату Госдумы Андрею Кузьмину.

После новогоднего фейерверка в Благовещенске автобусы развезут горожан

В новогодний вечер 31 декабря с 18:00 до 20:30, в связи с проведением праздничных мероприятий на площади Ленина, будет ограничено движение транспортных средств по улице Ленина от улицы Пионерской до Шимановского. Движение городских автобусов будет организовано по параллельным улицам: Пионерской, Зейской, Шимановского.

В Благовещенске под Новый год пропал мужчина

Амурчан просят помочь в поисках мужчины, который пропал в Благовещенске 30 декабря в районе улиц Горького – Новая. Информацию об этом в Инстаграме опубликовал поисково-спасательный отряд «Амур».

Стало известно, на сколько уменьшилась численность амурчан в 2019 году

В уходящем 2019 году амурчан стало еще меньше. Амурстат опубликовал сведения об ожидаемой численности населения на 1 января 2020 года.

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#Обзор #интернет #СМИ

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