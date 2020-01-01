Белогорским двойняшкам-2019 выплатили полмиллиона рублей

Фото: администрация Белогорска

500 тысяч рублей по итогам 2019 финансового года получили 5 семей Белогорска за улучшение демографии. Единовременные выплаты из городского бюджета перечислены родителям пяти двойняшек. Денежное поощрение составило 100 тысяч рублей на семью.

«Единовременная выплата предоставляется тем семьям, кто зарегистрирован по месту жительства на территории Белогорска не менее одного года, – отметила начальник отдела учета и отчетности Ирина Говорун. – Выплата не привязывается к принципу нуждаемости семьи в улучшении жилищных условий. Семья может реализовать свое право на получение и использование выплаты только один раз. В 2018 году таких семей было 4. В 2017 году – 5, в 2016 году – 4. 2015 год выдался особенно «урожайным». Тогда 17 семей получили 4,6 миллиона рублей. Рекорд 2015 года не побит. Всего с 2014 материальную поддержку получили 34 семьи на сумму 6,3 миллиона рублей.

Идею о поощрении родителей, у которых одновременно родилось сразу несколько детей, глава Белогорска Станислав Мелюков озвучил еще в 2014 году. Депутаты горсовета поддержали предложение и внесли изменения в положение об адресной поддержке населения города. До учреждения единовременной выплаты по данным статистики ежегодно в городе рождалось 6-7 двоен. Белогорск – единственный город в России, где действует такая мера поддержки, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.