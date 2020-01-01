Гороскоп 1 января: Овнам лучше отдохнуть, а Девы почувствуют свободу

Восход Солнца: 08:29

Заход Солнца: 16:36

Солнце в Стрельце.

Овен. Сегодня Овнам стоит побеспокоиться о здоровье и отдохнуть. Выпейте все необходимые таблетки и отправляйтесь на диван. Не стоит совершать сегодня лишних телодвижений. День обещает быть обычным и спокойным, к вечеру возможен приход гостей.

Телец. День пассивный, созерцательный, несет в себе двойственную характеристику. Вероятно, мужчинам-Тельцам предложат выгодное дело, но с деньгами придется подождать, так как результат не может быть молниеносным. Женщины-Тельцы смогут победить в себе страх и сомнение. События этого дня могут серьезно повлиять на ваше представление о самих себе. Рекомендуется разорвать все ненужные связи.

Близнецы. День не изменит сложившуюся ситуацию. Лучше снизить активность и разобраться в своих мыслях и чувствах. Если вы посвятите себя творчеству, то сможете сделать свой внутренний мир гармоничным. Приобщите к своим занятиям детей, которые будут рады общению с вами.

Рак. Благоприятны физические упражнения, общение, активный отдых и развлечения. Душевная теплота, доверчивость и великодушие, свойственные женщинам-Ракам, могут затруднить понимание людей, из-за чего возможны неудачи во взаимоотношениях. Мужчинам-Ракам следует держать под контролем свои практические устремления. Кажущаяся выгода может обернуться сокрушающим поражением.

Читайте также

Гороскоп на неделю 30 декабря – 5 января: Близнецы получат прибыль, Стрельцы захотят перемен

Лев. Напряженный день. Необходимы сдержанность, аскетизм, противостояние соблазнам. Запланированные встречи лучше перенести на другой день. Рекомендуется провести этот день на даче или в лесу. Перед сном полезны омовения или холодные ножные ванны.

Дева. Напряженный, двойственный день. Проходит под знаком защиты нравственных принципов и внутренней свободы. Возможно, у Вас появится шанс проявить таланты или продемонстрировать деловую хватку, только ни в коем случае не беритесь за дела, о которых Вы не имеете полного представления.

Весы. День обещает быть веселым. Утро начнется в обед, поэтому Вам будет тяжело ориентироваться во времени. Будьте осторожны с острыми предметами. Вечер проведите в кругу друзей, поиграйте в настольные игры и выпейте чего-нибудь этакого.

Скорпион. День сулит успех мужчинам-Скорпионам. Вокруг Вас, как правило, много людей, которых вы притягиваете своим оригинальным мышлением, хорошими манерами и нестандартным взглядом на мир. Помощь союзников, общительность, способность находить верные решения — все это поможет вам создать предпосылки для финансового взлета. Женщинам-Скорпионам звезды советуют пристальнее рассмотреть своего партнера. Вероятно, он совсем не тот, за кого себя выдает.

Читайте также

Гороскоп на декабрь 2019 года: у Львов улучшится материальное положение, у Водолеев повысится уверенность в себе

Стрелец. День откровений, очищения мыслей, размышлений, неблагоприятный для начала нового дела и чреватый трудностями в личных и семейных отношениях. Откажитесь от любой активной деятельности, не проявляйте инициативу. Трезвая оценка ситуации и окружающих Вас людей, здравый смысл помогут Вам с честью выйти из создавшегося положения.

Козерог. Этот день благоприятен для наиболее полного раскрытия вашей личности. Не исключено появление свежих идей, которые позволят найти новые источники заработка. Эмоциональный взлет будет положительно влиять на ваше физическое состояние.

Водолей. День нравственного очищения, духовных исканий и сосредоточения на философских проблемах. Любая работа, требующая активных действий или свойственная вам решительность лягут на плечи тяжким грузом. Хорошо проявлять милость, великодушие, покровительство. Нельзя отказывать в выполнении просьб или принимать жесткие решения.

Рыбы. Сегодня ни в коем случае не следует принимать кардинальных решений: любые ваши действия, даже самые благие, могут обернуться против Рыб. Весьма вероятны сложности в личных делах: Вы рискуете испортить отношения с партнером из-за обидчивости или мнительности.

Астролог: Вальдемар Небоходцев