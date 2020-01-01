Гороскоп на январь 2020 года: Львам стоит научиться слушать, Водолеи продвинутся по карьерной лестнице

В гороскопе на Январь 2020 года различные события оказывают определенное действие на жизнь и судьбу человека. Выбрав самый благоприятный период, Вы сможете избежать некоторых неприятных моментов в жизни, отношениях, семье, карьере и работе, а также обрести гармонию с собой и своим партнером.

Овен. У Вас может сложиться ощущение, что стабильность и уверенность, буквально ускользает из-под ваших ног и скорее всего это будет небезосновательно. Первая половина месяца пройдет в легком сумбуре, во второй половине месяца Вас ждет обогащение.

Телец. Упадок сил почувствуют Тельцы. Опустошение возникнет от чрезмерной усталости, так как Тельцы в своей основной массе трудоголики и склонны трудиться до полного истощения. Пользуясь гороскопом на январь 2020 года, решить эту проблему достаточно легко – ведь сейчас самое время для отпуска. И прекрасно, если проведете его Вы со своими близкими подальше от дома.

Близнецы. Близнецы в январе не уберегут себя от необоснованной депрессии. Отсутствие желания действовать Вы прежде всего проявите в работе и в карьерных делах.

Рак. Залогом успеха Раков в январе 2020 года станет хорошее настроение. Даже если Вам покажется, что проблемы растут как снежный ком, не теряйте оптимизма. К концу месяца все нормализуется, и Вы, наконец, сможете вздохнуть более свободно.

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Лев. Лев в январе будет чувствовать себя «на коне» во всем. Работа будет радовать, а денежная ситуация в 2020 году наконец-то обретет стабильность. В любви Льву гороскоп на январь советует научиться слушать, а не диктовать свои правила.

Дева. Дева в этом месяце поймает удачу за хвост. Судьба предоставит Вам шанс исправить ошибки прошлого. Однако это не значит, что не нужно прикладывать усилий. Работа и деньги не найдут вас сами, от Вас многое зависит. Ваше трудолюбие будет вознаграждено.

Весы. В январе 2020 у появится большое количество желающих скинуть свои проблемы и обязанности на Весы. Причем бороться с таким положением дел бессмысленно. Звезды указывают на то, что выбирать себе задания представители этого знака не смогут, но они в силах повлиять на конечный результат, в том числе, и повернуть неудачную ситуацию себе на пользу.

Скорпион. Многих Скорпионов в январе ожидают значительные жизненные перемены, а какого рода будут эти перемены, во многом зависит от общего настроя Скорпионов, от позитивности и объективности их мышления. Можно сказать, на что Вы себя настроите, то с Вами и случится, поэтому старайтесь думать только о хорошем.

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Стрелец. Для Стрельцов январь – время пожинать плоды 2019 года. Вы можете быть повышены в должности по работе либо каким-то другим образом будет отмечен рост вашего социального статуса.

Козерог. Удачу в жизни Козерогов определяют Венера и Уран. Главные жизненные сферы поможет определить точное гадание. Вы узнаете как сохранить время решения острых неурядиц и насущных проблем. В январе Вас ждут разочарования в близких, но в тоже время Вы поймете, кто действительно Вам нужен.

Водолей. Водолеям в январе предстоит перейти на следующую ступень карьерной или социальной лестницы. Велика вероятность, что вы правильно расставите приоритеты, и это поможет Вам достичь каких-то стратегически важных для вас целей и получить то, к чему Вы давно стремитесь.

Рыбы. Январь 2020 года для представителей знака Зодиака Рыба будет благополучным и успешным в материальном и финансовом плане. Рыбы получат в этот период много заманчивых предложений. Необходимо взвесить все за и против, в том числе и относительно нынешнего рабочего места, прежде чем принять решение.

Астролог: Вальдемар Небоходцев