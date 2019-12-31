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31 декабря 2019, 22:00 1

В администрации Белогорска организуют пункт обогрева

В администрации Белогорска организуют пункт обогрева
Фото: администрация Белогорска

С 31 декабря в фойе администрации Белогорска по решению главы города Станислава Мелюкова заработает пункт обогрева для посетителей новогоднего городка. Погреться и бесплатно выпить горячего чая с сахаром там можно будет с 12.00 до 20.00, вплоть до 8 января включительно.

«При стойких морозах у любителей кататься на горках и гулять в новогоднем городке есть необходимость погреться, – говорит директор службы по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Татьяна Басос. – На первом этаже, по поручению главы, в фойе оборудуем небольшую зону со столом, лавками, одноразовой посудой и чаем. В здании администрации находится дежурный, который будет следить за порядком. По всему периметру помещения ведется круглосуточное видеонаблюдение».

Вместе с тем, в службе отметили, что в период работы пункта обогрева туалетные комнаты будут закрыты. Общественный туалет расположен в 100 метрах от новогоднего городка, по улице Садовая, 11.

«Надеемся, что в пункте обогрева посетители будут соблюдать порядок. На период работы действует самообслуживание. Использованные стаканчики и мусор его посетители должны оставлять в специальном контейнере», – цитирует Татьяну Басос пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #Новый год

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    49 минут назад

    Красавцы!

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